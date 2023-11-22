aespa成員Winter新身分揭曉！紅棕髮搭Polo Ralph Lauren學院風洋裝辣又帥

記者鮑璿安／台北報導

韓流影響力持續發酵，Polo Ralph Lauren 宣佈新任南韓品牌大使為人氣女團aespa成員Winter，並釋出她所演繹的秋冬節慶系列造型，展現雙方絕佳契合度，之間Winter以品牌標誌性學院風出鏡，超有季節感。

▲Polo Ralph Lauren 宣佈新任南韓品牌大使為人氣女團aespa成員Winter。（圖／品牌提供）

aespa成員Winter在Polo Ralph Lauren最新形象照中，換了顯眼的紅棕長捲髮新造型，在鏡頭前身穿品牌經典麻花針織衣搭配牛仔褲，Winter隨興坐在地上，梳起麻花辮、頭戴貝雷帽，展現屬於她的青春感。另外還換上浪漫的印花度假裙裝、帶有「R」刺繡細節的Letterman棒球夾克，在成熟女人味和率性男孩風之間來回切換，都是秋冬時節的百搭品項，非常適合收入衣櫥之中。

▲Winter演繹Polo Ralph Lauren 2023年秋冬節慶系列多款造型，拎上Polo ID 包。（圖／品牌提供）

當然也沒錯過Polo ID 包，Winter曾多次拎上這顆單肩新月包，擺放在一旁非常有辨識度。而Winter剛成為Polo Ralph Lauren品牌大使就帶來一系列美照，也讓粉絲期待雙方未來更多合作。





▲趙露思出任VERSACE全球品牌大使。（圖／翻攝自趙露思微博、品牌提供）

▲趙露思9月現身品牌在米蘭舉行的 2024 春夏時裝秀。（圖／翻攝自趙露思微博、品牌提供）

最近，大陸女星趙露思出任VERSACE全球品牌大使，雙方合作早就埋下伏筆，趙露思在9月才現身品牌在米蘭舉行的 2024 春夏時裝秀，當時就獲得超高待遇，搶先穿著秀上服裝親臨會場，演繹清新可人的珠飾格紋連身裙，與品牌風格相當匹配。