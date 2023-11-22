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日話題「白色戀人放大抱枕」超逼真火速完售！　內藏貓舌餅乾萌翻天

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記者鮑璿安／台北報導

「白色戀人」夾心餅乾是日本非常知名的伴手禮點心，最近石屋製菓官方竟然腦洞大開帶來了放大版的「白色戀人抱枕」，可不光是尺寸放大而已，連細節都惟妙惟肖，特別是打開後擁有貓舌夾心餅乾模樣，讓人忍不住直呼可愛，果然已經火速完售一空。

▲▼ 白色戀人 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲石屋製菓帶來放大版本白色戀人抱枕  。（圖／翻攝自品牌官網）

「白色戀人」是北海道著名的夾心薄餅，由石屋製菓於1976年開始生產，在2塊餅乾中夾著一層的白巧克力，是非常多旅客的必買品項之一。沒想到最近石屋製菓也跨足居家領域帶來「白色戀人抱枕」，外觀還原了餅乾的經典包裝設計，用以放大的雪花元素、白い恋人字樣，非常有熟悉感。

▲▼ 白色戀人 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲▼ 白色戀人 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲可雙面使用，露出內餡模樣超可愛 。（圖／翻攝自品牌官網）

而亮點則藏在抱枕中間，當使用者拉開抱枕拉鏈後，就會看到裡頭藏有貓舌夾心餅乾，讓抱枕採取雙面使用，就像是把餅乾包裝膜撕開後還沒咬下的模樣，超萌細節吸引不少網友討論。由於非常逼真的設計，目前這款「白色戀人抱枕」已經完售，想入手的民眾要等等了。

▲日超商罪惡甜點「東京芭娜娜華夫冰淇淋」 。（圖／翻攝自官網）

▲日超商罪惡甜點「東京芭娜娜華夫冰淇淋」登場   。（圖／翻攝自官網）

同樣是知名伴手禮，1991年東京GRAPESTONE公司（株式会社グレープストーン）首度推出的「東京芭娜娜」，這次與便利商店合作，自11月起帶來全新的甜筒冰淇淋選項，特色在於將東京芭娜娜濃郁的香蕉口味化作奶香冰淇淋，搭配上如餅乾一般酥脆的華夫甜筒，一口咬下就像蛋糕融化在舌尖，絕對是香蕉控的夢幻甜點。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲至2023年12月31日為止，到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券能享有指定優惠，旅客可以先存在手機裡，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）

關鍵字：

日本, 白色戀人, 北海道, 抱枕

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