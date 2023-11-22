別急著吃藥！營養師教你「對症」吃對食物　失眠可補充牛奶、黑芝麻

▲睡眠品質低落可藉由補充芝麻改善。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

三餐飲食不正常，身體總是哪裡不太舒服嗎？與其動不動就吃藥，倒不如跟著營養師高敏敏對症補充營養，有助於解決身體小病不斷，當然若病痛持續，仍要去尋求專業醫師協助才是！

#皮膚紅點、易瘀青→補充芭樂、草莓、百香果

營養師高敏敏分享，當身體缺乏維生素C時，容易讓血管壁變得脆弱，因此只要小小碰撞就容易顯現在肌膚上，建議此時可補充含維生素C水果，像是芭樂、草莓、百香果都是好選擇。

#易失眠、淺眠→補充牛奶、黑芝麻、蔬菜

若是最近睡不好，千萬別急著吃安眠藥，營養師建議補充鈣、鎂、色胺酸，可以幫助放鬆肌肉、降低皮質醇、提升褪黑激素，而除了補充幫助睡眠的營養素以外，建議也要少喝咖啡、濃茶等含有咖啡因的飲料，並且盡量保持正常作息 不要熬夜。



#牙齦易出血→補充芭樂、奇異果、納豆、深綠色蔬菜

若是維生素C長期攝取不足，可能會導致膠原蛋白不足，使得原本具有膠原蛋白的組織崩散，因此會出現牙齦微縮、流血的症狀，而缺乏微生素K會導致凝血功能降低，導致牙齦出血症狀更不易痊癒。

#容易嘴破→補充牡蠣、瘦肉、豬血

補充維生素B群、鐵質、鋅都有助於修復口腔黏膜，尤其是鐵質、鋅都可加快傷口癒合，配合充足的睡眠可以恢復得更快，嘴破時也要避免吃刺激性的酸、辣、酒精等食物。

#指甲容易斷裂→補充鮭魚、牛奶、雞蛋

指甲的主要是蛋白質組成，當身體缺乏蛋白質時會容易斷裂，缺乏鈣質有可能會導致指甲有白色橫條紋，補充生物素可以維持指甲健康生長。

#易落枕、肩頸痠痛→補充魚油、小魚乾、堅果

補充鈣、鎂有助於肌肉和神經正常運作 鈣也能預防骨質流失。魚油的omega-3脂肪酸有抗發炎效果，可以舒緩肌肉，減少肌肉痠痛感。

#夜盲症、乾眼症→補充菠菜、橘紅蔬菜、深海魚、莓果

維生素A可讓眼睛的感光細胞正常運作，幫助預防夜盲症、眼睛乾澀，而Omega-3亦可預防乾澀，降低罹患眼睛疾病的機率，花青素可保護眼睛不受自由基損傷 維持夜間視力。

#容易感冒→補充各色蔬果、瘦肉、蛤蜊

製造免疫細胞需要蛋白質參與，這時可選擇優質蛋白質，像是豆類、魚肉，而鋅有助於生長發育、維持免疫系統，不同顏色的蔬果也有不同的植化素功效，都能有效抗發炎 抗老化。

#頭暈、疲倦、貧血→補充鴨血、豬肝、文蛤、紅莧菜

「鐵」為紅血球的重要物質，如果紅血球缺鐵會導致功能受影響，使得無法將氧氣送到全身細胞因此，會有頭暈、疲憊的狀況。