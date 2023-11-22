飛機裝這樣穿！Haerin背DIOR粉紅小包甜度超標　LV毛拖鞋隨便搭都得分

▲搭機時小包隨身，能放下護照等物品，毛毛拖鞋更是秋冬旅行好物。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

旅行時除了該帶什麼行李，穿什麼上飛機也值得深思熟慮，韓國女團NewJeans的Haerin、韓星金敏荷、李棟旭等人近期曝光的搭機造型都出現針織衫，隨身包包大小則各有所好，LOUIS VUITTON甚至推出適合飛行的Flight Mode 系列，舒適自是重點，其中的毛毛拖鞋更是怎麼搭都好看。有旅行計劃嗎？把飛機裝也放進準備清單吧！

▲NewJeans的Haeri出現在南韓仁川機場，全身都是DIOR 2024早春系列。





▲Haeri穿的DIOR條紋針織衫92,000元、DIOR Lady D-Joy粉色小款包150,000元。

DIOR品牌大使Haerin與韓星金敏荷現身仁川機場，赴香港參加在廣東道旗艦店舉行的2024早春度假系列發表，17歲的Haerin青春無敵，選了條紋針織外套搭配黑色短裙，再加上黑靴，斜背的粉紅色Lady D-Joy包包，能放下護照、登機證等物品，簡單又亮眼，甜美度破表。

金敏荷的機場穿搭很接地氣，來自DIOR 2024早春系列的蝴蝶刺繡針織衫、寬版牛仔褲以及帆布鞋，相當輕鬆自在，她選的也是小包，肩上的黑色Miss Dior籐格紋包低調且細膩，為隨興的造型增添精雕細琢感。

▲金敏荷穿DIOR 2024早春蝴蝶針織衫與牛仔褲，相當輕鬆自在。





▲金敏荷穿的DIOR 蝴蝶刺繡針織上衣96,000元、休閒鞋37,000元、Miss Dior籐格紋小羊皮包125,000元。

小包當道，大包也不可或缺，BURBERRY品牌大使全智賢多次背著登機的BURBERRY Knight騎士包皮革柔軟、輪廓率性，更動扣環位置，就能將原本折疊的外型變成托特包，全智賢穿風衣、穿襯衫都背著它，如果只帶一個包旅行，騎士包很值得候選。

▲全智賢多次背著BURBERRY騎士包搭機。





▲BURBERRY Knight騎士包中型115,000元、小型109,000元。





▲日前李棟旭身穿Loro Piana大衣搭配休閒褲及樂福鞋現身機場。

女孩的登機造型多變，男士相對簡單些，李棟旭日前前往泰國參加 Loro Piana 新店舖開幕活動，在機場穿著駝色雙排扣大衣內搭針織衫，下身為米色休閒褲與樂福鞋，微正式的裝束，下飛機也立刻有型，登機後要記得請空姐幫忙把大衣掛好就是了。

▲LV Flight Mode系列的設計很適合旅行。

LOUIS VUITTON剛宣佈Nicolas Ghesquière續任女裝藝術總監，在時裝秀的揮灑創意之外，也有眾多日常實穿、實用的設計，例如「Flight Mode」系列便是為旅行而生，用奢華舒適的主軸，打造服裝、包款、行李箱，還有帽子、手套等配件，無法全部打包，可以投資一兩件，例如圍巾就是不錯選擇，方便又好搭配，而且能用得長久，還有多款適合秋冬的拖鞋也讓人眼睛一亮，平底、毛毛內襯，完全符合搭機需求，一穿就完美。

▲LV推出適合旅行的Bella托特包169,000（左）、水桶包141,000元（右）。





▲LV圍巾29,600元（左）、19,500元（右）。





▲LV平底涼鞋相當舒適，皆為41,100元。





▲LV毛線帽16,400元、手套16,800元。