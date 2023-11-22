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光動能錶充飽電走365天！　CITIZEN技術突破更便利

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▲▼ CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）

▲韋禮安佩戴CITIZEN BN1015-52E腕錶。（圖／Citizen提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN於1970年代初期能源危機之中，研發出無須更換電池、對環境友善的光動能錶，自1976年銷售以來成為品牌的招牌作，而近年來氣候劇烈變動日照時數減少，激發品牌再求技術突破的決心，推出裝載全新機芯E365的光動能無際星輝E365腕錶，誠如其名面盤如繁星點點閃爍，且只要充飽一次電，腕錶即使在黑暗環境下也能持續運轉365天，更加便利。

▲▼ CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）
▲CITIZEN光動能無際星輝E365錶款（左起）BN1014-55E款18,800元，BN1015-52E鍍黑款20,800元，台灣限量50只BN1010-05E款28,800元。

不僅充飽電能運行1年的創新設計受矚目，CITIZEN也在光動能無際星輝E365腕錶的外型下功夫，從1973年問世的石英錶獲得啟發，讓新作12時與6時方向的錶殼呈現如山脊般的稜角線，共有不鏽鋼鍊帶錶、鍍黑鍊帶錶與台灣限量50只的皮錶帶款3種樣式，特別是小牛皮限定款BN1010-05E復刻自1973年石英錶，配有金色金屬內圈與時標，並於3、6、9、12時鑲上實驗室培育紅寶石，流露復古美感。

▲▼ CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）
▲CITIZEN BN1015-52E腕錶具星空點點效果面盤，錶殼呈現山脊線條。

SEIKO慶祝日本第一只國產錶Laurel問世110周年，旗下專業運動錶Prospex系列推出SpeedTimer太陽能計時腕錶SFJ009P1致敬，最大特色是配置4個顯示盤，從12時起順時針方向分別為小秒盤、2時方向可精準計時至1/100秒計時盤、6時位置時分顯示盤，以及10時位置的1/10秒計時盤，當中採用的紅指針巧妙呼應Laurel腕錶「紅12」配色。

▲▼ CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）
▲SEIKO專業運動錶Prospex系列SpeedTimer太陽能計時腕錶SFJ009P1，35,000元。（圖／Seiko）

►CITIZEN夜光開到最強　萬元錶日夜都亮眼

►《EVA新世紀福音戰士》粉絲荷包難守　CITIZEN限定錶來襲

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CITIZEN, SEIKO

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