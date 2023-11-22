蕾哈娜太狂把1236萬鑽錶當腳鍊　看時間得翹腳　

▲蕾哈娜現身一級方程式賽車拉斯維加斯大獎賽，穿Balenciaga要價超過10萬元的貼腿褲高跟鞋，左腳戴著向JACOB & CO.訂製的腳鍊鑽錶。（圖／CFP）

記者陳雅韻／綜合報導

唯有蕾哈娜（Rihanna）能超越蕾哈娜！她近日現身一級方程式賽車拉斯維加斯大獎賽，一身黑的造型暗藏玄機，身穿皮衣夾克搭配法國品牌Balenciaga超過10萬元的貼腿褲連高跟鞋，左腳踝閃亮亮的一圈，竟是她向美國品牌JACOB & CO.特別訂製的「腳鍊鑽錶」，要價超過1236萬元，天后出手果然不凡。

▲蕾哈娜左腳踝上戴的JACOB & CO.腳鍊鑽錶。（圖／翻攝JACOB & CO. IG）

創立之初以珠寶設計深受饒舌歌手喜愛的JACOB & CO.，近幾年朝別出心裁的複雜功能錶之路邁進，足球巨星C羅、歌壇天后蕾哈娜都是忠實擁護者。此次蕾哈娜向品牌訂製鑲嵌超過70克拉鑽石的華麗錶款，不是戴在手腕上，而是當腳鍊，讓人好奇如何看時間，有網友打趣留言「等等，讓我坐下來翹起腳看時間，不過沒椅子」。



▲蕾哈娜向JACOB & CO.訂製的腳鍊鑽錶，鑲有超過70克拉美鑽，12,632,600元。（圖／翻攝JACOB & CO. IG）

蕾哈娜全身上下的bling bling元素不只千萬的JACOB & CO.腳鍊鑽錶，她還戴上法國珠寶品牌Messika三排式頸鍊，以及閃亮亮的鑽石耳飾，走到哪都吸睛。



▲蕾哈娜同時搭配法國珠寶品牌Messika珍珠項鍊與鑽石耳飾。（圖／CFP）