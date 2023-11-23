fb ig video ETtoday search mobile

金馬60／吳慷仁果然是「變色龍視帝」！紅毯西裝偏愛多種顏色＋絲絨布料

>

記者李薇／台北報導　圖／攝影中心

吳慷仁在2016年憑藉《一把青》拿下金鐘視帝，演技備受肯定，現在又靠著電影《富都青年》問鼎金馬影帝，可謂是實力派演員，拿獎的呼聲也很高，盤點他近來在紅毯上的穿搭表現，看起來特別偏愛不同色系的西裝造型，就像是大家給他的稱號「變色龍視帝」一樣，勇於大膽嘗試多種風格。

＃黑色Giorgio Armani 2023秋冬男裝

▲吳慷仁,金馬獎,金鐘,金馬60,Giorgio Armani,Ferragamo,穿搭,時尚。（圖／攝影中心）

吳慷仁在第58屆金鐘獎的造型，以Giorgio Armani 2023秋冬絲絨西裝，搭配一頭長捲髮造型登上紅毯，帶有光澤感的面料與霧面西裝褲混搭，展現出與眾不同的高級感，簡約水鑽領口設計，低調卻又充滿細節。

＃灰色Ferragamo西裝

▲吳慷仁,金馬獎,金鐘,金馬60,Giorgio Armani,Ferragamo,穿搭,時尚。（圖／攝影中心）

這也不是吳慷仁第一次走上金馬紅毯，之前參與金馬56頒獎典禮時，就挑選了一套Ferragamo的灰色西裝，整套淡雅的灰白色搭配白色襯衫，簡約的光頭意外跟造型很合拍，展現出紳士感的在俐落氛圍，甚至讓膚色看起來更白了。

＃酒紅色Ferragamo西裝

▲吳慷仁,金馬獎,金鐘,金馬60,Giorgio Armani,Ferragamo,穿搭,時尚。（圖／攝影中心）

相較於一般正裝的材質，吳慷仁似乎相當喜歡絲絨的材質設計，在金鐘52的紅毯上選擇一套酒紅色的Ferragamo西裝，整體絲絨的設計在翻領運用緞面光澤，展現出不同層次交錯的質感，裡面黑色背心與白色襯衫的三件套設計，份量感十足。

►你是很玻璃心的人嗎？超準心測算出內心強不強大 

►男人容易心癢上癮的三大星座女！TOP 1外型好又懂事　當然讓人無法抗拒

►行李箱推出冷淡風「燕麥奶色」　上市立刻打75折手刀衝

關鍵字：

吳慷仁, 金馬獎, 金鐘, 金馬60, Giorgio Armani, Ferragamo, 穿搭, 時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

1000元以下聖誕交換禮物！小巧包裝超可愛送人也好體面

1000元以下聖誕交換禮物！小巧包裝超可愛送人也好體面

「髮量王者」范冰冰7天才洗一次頭　紅毯絲緞髮用2次髮油才夠

「髮量王者」范冰冰7天才洗一次頭　紅毯絲緞髮用2次髮油才夠

入手人生第一隻美洲豹！優美典雅「隱形的珠寶」讓嗅覺也有奢華體驗

入手人生第一隻美洲豹！優美典雅「隱形的珠寶」讓嗅覺也有奢華體驗

不到千元太狂！台中「若櫻壽司」吃整條星鰻、大干貝　北海道七星米現磨現做 台中首間唐吉訶德超大超好逛！美妝區變華麗能試妝、限定商品必掃 吃蛋糕看出你是否有受寵體質？一種吃法簡直被捧在手心當公主 Maison Kitsuné「迷彩小狐狸」行李箱2萬有找！隨行小包不到6000元超療癒 在別人眼裡你哪一點最可怕？選一張圖測試性格底線 超準！你想變成哪隻貓？　秒測你的「心理年齡」 冬季減重效果差？營養師：「6種食物」多吃、幫助燃脂超管用　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面