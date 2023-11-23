金馬60／吳慷仁果然是「變色龍視帝」！紅毯西裝偏愛多種顏色＋絲絨布料

記者李薇／台北報導 圖／攝影中心

吳慷仁在2016年憑藉《一把青》拿下金鐘視帝，演技備受肯定，現在又靠著電影《富都青年》問鼎金馬影帝，可謂是實力派演員，拿獎的呼聲也很高，盤點他近來在紅毯上的穿搭表現，看起來特別偏愛不同色系的西裝造型，就像是大家給他的稱號「變色龍視帝」一樣，勇於大膽嘗試多種風格。

＃黑色Giorgio Armani 2023秋冬男裝

吳慷仁在第58屆金鐘獎的造型，以Giorgio Armani 2023秋冬絲絨西裝，搭配一頭長捲髮造型登上紅毯，帶有光澤感的面料與霧面西裝褲混搭，展現出與眾不同的高級感，簡約水鑽領口設計，低調卻又充滿細節。

＃灰色Ferragamo西裝

這也不是吳慷仁第一次走上金馬紅毯，之前參與金馬56頒獎典禮時，就挑選了一套Ferragamo的灰色西裝，整套淡雅的灰白色搭配白色襯衫，簡約的光頭意外跟造型很合拍，展現出紳士感的在俐落氛圍，甚至讓膚色看起來更白了。

＃酒紅色Ferragamo西裝

相較於一般正裝的材質，吳慷仁似乎相當喜歡絲絨的材質設計，在金鐘52的紅毯上選擇一套酒紅色的Ferragamo西裝，整體絲絨的設計在翻領運用緞面光澤，展現出不同層次交錯的質感，裡面黑色背心與白色襯衫的三件套設計，份量感十足。