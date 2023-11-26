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揮別「經痛、異味、搔癢」惱人婦科問題　女生要知道的5種天然保養成分

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文／女子學

婦科問題，不論幾歲對女性來說都是個難以啟齒又困擾的煩惱。20幾歲時可能或多或少有反覆發炎、感染的經驗，伴隨著每個月的生理期，還有可能會經痛、生理期不規律，而在30歲到50歲之間，歷經懷孕生產、體質改變，緊接著遇到了更年期，各種雞毛蒜皮的症狀更是怎麼說也說不完。

想改善老毛病，不想一天到晚到婦產科報到，單投以用藥並非明智之舉，許多醫師專家也指出「治標不治本」只是暫時緩解，並不是真正痊癒。因此，平常就要養成保養的習慣！以下介紹5種常見於女性保健品的食材成分，再簡單說明對女性的好處，下回選擇時，或許可以跟醫師討論看看，期待大家都能盡早調理出健康舒適的好體質。

▲聖潔莓。（圖／Photo AC，下同）

1.聖潔莓

產自地中海的聖潔莓，至今已經有超過2000年以上的食用歷史，據說，希臘女神赫拉誕生於西洋牡荊樹下，而此樹所結出的莓果，自然有象徵純潔、透明的意義，這也是聖潔莓名稱的由來。

歷史和神話的加持，讓聖潔莓本身就充滿正向的形象，而後隨著人們對植物的研究，發現聖潔莓中含有豐富的植物黃體成分，為女性體內荷爾蒙的重要成分之一，因此常用在婦科調理與保健中。醫學證實，聖潔莓不僅能提高黃體生成素，亦可抑制促卵泡激素的分泌，讓不孕症中的黃體生成不足、月經失眠等問題，得以有機會被改善。

▲蔓越莓。（圖／Pexels）

2.蔓越莓

比起聖潔莓，大家對於「蔓越莓對女性的好處」相對比較熟悉，也是在婦科保養中，不可或缺的明星食材，且幾乎在女性保健品上，都能看見它的蹤影。

根據美國國家補充和綜合健康中心的資料表示，蔓越莓含有豐富的花青素可以抑制壞菌附著，能有效降低尿道感染的機率，同時減少染上陰道炎的風險；另外，在乳癌的預防上，蔓越莓更是一大要角，它可以壓制乳癌細胞分裂，降低癌細胞的轉移、黏附，進而殺死癌細胞。

3.月見草油

月見草是生於北美洲的一種植物，由夜晚時段開花而聞名，而大家時常聽見的「月見草油」，則是取自月見草籽，其主要營養成分為亞油酸、次亞油酸兩種脂肪酸，是女性體質調養、保養時常見的成分之一。

至於功效的部分，月見草油最主要是可以降火氣、幫助退火，維持體內油水的平衡，也有部分的研究認為月見草油裡的GLA對熟齡的女性有幫助，不過目前此項功效數據研究鮮少，仍有待確認，建議大家若有疑問可以在購買前詢問專業的醫師或藥師喔！

4.紅花苜蓿

屬於豆科植物的紅花苜蓿，又被稱紅三葉草，早期用於牧草飼料或土壤施肥時的原料，經過後來幾百年的研究，紅花苜蓿被傳統草藥醫學認為有淨化血液，可用於治療皮膚相關疾病、改善體內循環與排毒等等。

直到這幾年，有研究發現紅花苜蓿含有異黃酮物，可以在人體產生類雌激素，之後就被廣泛用於改善女性更年期症狀的保健品上，目的在於調節荷爾蒙，穩定熱潮紅、情緒不穩、內分泌失調等症狀。

5.柿子萃取物

近幾年，日本製程專利的「柿子萃取物」，讓令人困擾的體味、異味得到一個緩和的解決之道。由柿子萃取出的「柿子單寧」是話題度超高的除臭法寶，抑制的效果更是優於綠茶多酚，實驗證實能有效改善汗臭、口臭、腳臭、狐臭等尷尬味道，甚至還能降火氣。

像夏天，或是正值更年期、生理期，多多少少會有些難聞的氣味，柿子萃取物能與各種惡臭因子結合消臭效果，幫助女性擺脫不適的異味。另外，因含有多種抗氧化物質和植化素，其中的微量營養素和礦物質，還能預防動脈硬化、維持心血管的健康喔！

由此可知，由內而外的保養非常重要！身為女性，不管在什麼身分或是年齡階段，都有不同的壓力或困擾，透過日常保健品的補充，選出適合自己的成分，打造良好又舒適的體質。

延伸閱讀

私密處味道很重怎麼辦？一篇了解原因、改善方法及私密處清潔

35歲後的保健聖品！膠原蛋白、益生菌、私密保養一一不可少

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 婦科, 天然保養, 體質, 女性保健

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