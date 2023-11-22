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最美跨性別模特兒穿Prada黃金戰袍仙又辣！《飢餓遊戲》宣傳被封紅毯精靈

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記者鮑璿安／台北報導

以《Euphoria》（高校十八禁）打開知名度的跨性別模特兒杭特薛佛（Hunter Schafer），近期宣傳《飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌》，接連以仙氣又性感的紅毯造型吸引大家視線，優越身材曲線和突破性的搭配方式，更被外媒形容是「獨角獸般的存在」。

▲▼ Hunter Schafer 。（圖／路透）

▲▼ Hunter Schafer 。（圖／路透）

▲Hunter Schafer以Alexander McQueen 2023秋冬系列水鑽禮服現身。（圖／路透）

24歲美國模特兒、藝術家Hunter Schafer擁有高挑身材以及迷人臉蛋，最近宣傳電影《飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌》時的新造型幾乎全是經典，她與擔任Interview Magazine時尚總監的知名造型師Dara Allen合作，洛杉磯首映上，Hunter Schafer以溫婉的中分長直髮，搭配Alexander McQueen 2023秋冬系列水鑽禮服現身，宛如為她身材曲線量身打造，戲劇性的鏤空廓形和層層堆疊的薄紗，創造性感又具有殺傷力的造型。

▲▼ Hunter Schafer 。（圖／路透）

▲▼ Hunter Schafer 。（圖／路透）

▲Prada為Hunter Schafer打造復古的金色裙裝。（圖／路透）

就連Prada 也為Hunter Schafer量身打造復古的金色裙裝，取自2009年春夏系列廓形，新穎的兩截式剪裁，用以繞脖綁帶和開放式短版上衣，彰顯她修長纖細的身材優勢，立體的蝴蝶結結合光澤感布料，夢幻氣息十足，幾乎是紅毯上未曾出現過的打扮。

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

飢餓遊戲：高校十八禁禁Hunter Schafer，

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