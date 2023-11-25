秀智、孫藝真都有「胖腿黑歷史」　5位「後天瘦」女星瘦腿菜單公開

文／美人圈

可別以為在螢光幕前活躍的女星們天生就有白嫩纖細的大長腿，其實她們也同樣擁有粗腿黑歷史！以下網羅的5位，包含《我的女神室友斗娜》秀智、漂亮姊姊孫藝真、虞書欣等也曾深受象腿、下盤大、小腿粗壯之苦，但靠著獨門的瘦腿秘技直接一掃猖狂的肉肉腿，本篇先筆記起來就對了。

粗腿黑歷史女星代表：秀智



▲（左）秀智出道時期也有肉肉腿。（圖／sports.donga、IG@skuukzky）

秀智獨門瘦腿祕技：企鵝健身操

以新劇《我的女神室友斗娜》回歸的秀智被不少粉絲大讚美出新高度，但其實剛出道的她也因為腿粗飽受吐槽！為了瘦下來，秀智相當努力控制體脂，不僅每天不會攝取超過1000卡熱量，她還發明獨門瘦腿術「企鵝健身操」，不但腿部贅肉和手臂肌肉一起運動到，還可以有效防止胸部下垂，以下也公開三步驟：

STEP 1：兩腳分開，與肩同寬。

STEP 2：手腕折向外側，與地面平行，站姿就像是企鵝的模樣。

STEP 3：將手臂伸向前、旁、後，相同動作做20下，一組反覆8次。

▲秀智在新劇《我的女神室友斗娜》美出新高度。（圖／IG@netflixkr）

腿黑歷史女星代表：孫藝真

▲孫藝真。（圖／chosun、IG@maisonvalentino）

孫藝真獨門瘦腿祕技：TRX核心訓練

以高顏值和完美身材著稱的孫仙於2016年拍攝電影《沒有秘密》也曾發福過，當時因為小腿變得粗壯加上膚色曬黑，被狠毒酸民無情笑說：「根本黑蘿蔔！」但漂亮姊姊的名號可不是浪得虛名，孫藝真靠著堅持十幾年的超高效燃脂TRX核心訓練（又稱懸吊式阻抗訓練）「吊」出完美身形，藉由壓力吊繩支撐身體重量，並透過變換不同動作鍛鍊全身肌群，對平衡性和協調性都有助益，同時還可以強化核心肌群。孫藝真私下還考取TRX講師證照，足以見證她對這項運動的著迷程度。

孫藝珍曾在綜藝節目《家師父一體》展現自己私下的TRX核心訓練菜單！

粗腿黑歷史女星代表：(G)I-DLE 宋雨琦

▲宋雨琦剛出道時身形較臃腫。（圖／soompi、IG@yuqisong.923）

(G)I-DLE 宋雨琦獨門瘦腿祕技：靠牆拉筋＋滾輪按摩

可以明顯看出女團(G)I-DLE宋雨琦剛出道時，不論是臉型、體態和腿都比較臃腫，而她本人也自曝由於私下愛運動，因此腿部屬於「肌肉型腿」！但靠著後天飲食控管加上獨門懶人瘦小腿法，體重不僅從55kg瘦到44kg，肌肉腿也練成細長女團腿。大量舞蹈練習是女團的日常，為了避免出現小腿肌、脂包肌，空閒時宋雨琦便會養成靠牆拉筋的習慣！先找一面牆，將一腿往前屈膝呈90度；另一腿向後延伸伸直、腳跟著地，呈現弓箭步，來回交替十次。這時候如果你感覺後腿有痠疼感是正常的哦，表示有好好伸展到。另外，宋雨琦也會搭配滾輪按摩小腿和穴道，如此可以有效放鬆緊繃肌肉，還能雕塑腿型！

▲宋雨琦獨門懶人瘦小腿法，練成細長女團腿。（圖／IG@yuqisong.923）

粗腿黑歷史女星代表：Red Velvet Joy

▲Red Velvet Joy。（圖／OSEN、IG@_imyour_joy）

Red Velvet Joy獨門瘦腿祕技：下半身伸展運動

從「巨嬰忙內」到瘦成一道閃電，Red Velvet Joy的變美進化史成為不少女生的瘦身模板！要養出Joy又直又長的鉛筆腿，每周三次「下半身伸展運動」不可少。Joy減重健身教練也大方公開其健身菜單必備動作，那就是「交叉腿運動」，將雙腳抬高至90度，伸直雙腳，腳掌跟身體要達到平行，然後向外打開到底，做交叉開合的動作。這一套鍛鍊可以瘦大腿內側與外側贅肉，同時雕塑骨盆，解決下盤肥大問題，也是Joy上健身房最勤勞做的。

▲Red Velvet Joy的變美進化史成為不少女生的瘦身模板。（圖／IG@_imyour_joy）

粗腿黑歷史女星代表：虞書欣

▲（左）虞書欣日前一張生圖被抨擊腿超粗。（圖／sohu、IG@estheeerrrrr）

憑藉《蒼蘭訣》等多部陸劇成流量女王的虞書欣在網上也曾因一張零修圖的生圖被網友抨擊腿變粗、下盤胖了一圈！雖然不知是否為畫面角度問題，但由此都可以看出女星身材真的很容易被放大檢視。不過近期虞書欣靠著「皮拉提斯」瘦出新高度，體態還更具線條感。皮拉提斯比起瑜伽，更著重核心和肌力訓練，除了瑜伽墊之外也可以搭配器械輔助，因此瘦身強度會比瑜伽更高，所以許多女星包括BLACKPINK等要成功練出A4小蠻腰都會從練皮拉提斯開始下手。

▲虞書欣。（圖／IG@estheeerrrrr）

▲虞書欣靠皮拉提斯瘦出新高度。（圖／weibo@THE9）

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