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有香水氣息的牙膏、超美精品牙刷！話題「口腔清潔小物」一次盤點

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記者曾怡嘉／綜合報導

根據調查，全球每 4 人就有 1 人有口臭困擾，舉凡抽菸後、喝酒後、用餐後、口腔乾燥、吃完大蒜及重口味食物後，多少都會有會有口氣問題，《ET FASHION》盤點口腔清新小物，像是口袋型噴霧、香水等級牙膏、精品般的牙刷各個都充滿話題。

▲▼話題「口腔清潔小物」一次盤點 。（圖／品牌提供）

▲PaperMints 薄荷吧 薄荷口袋清新噴霧，219元。

無糖、不含酒精、不刺激口腔黏膜且口感溫和，100%植物和天然薄荷口味，添加迷迭香萃取物，讓你口氣瞬間清新，口袋造型口腔噴霧，攜帶超方便。

▲▼話題「口腔清潔小物」一次盤點 。（圖／品牌提供）

▲SELAHATIN 牙膏6件體驗組（(6款不同氣味牙膏，各25ml)，1,450元。

北歐口腔護理品牌Selahatin，以獨樹一幟的精品級產品，引領口腔香氛革命。讓牙膏不僅是口腔潔淨與護理，更是精緻的口腔專屬香氛，產品香調帶有安靜隨和、溫文儒雅的北歐氣質，同時交融著土耳其東方感的大膽濃烈辛辣氣息。

▲▼話題「口腔清潔小物」一次盤點 。（圖／品牌提供）

▲APRIORI牙刷禮盒（(SLIM牙刷7入，款式可自由選擇)，2,660元。

創立於英國倫敦的APRIORI以奢華材質的頂級牙刷系列備受全球名流愛戴，採用簡約洗練設計、極致發揮色彩趣味的SLIM牙刷系列，更將日復一日的刷牙程序推升至生活美學層次，SLIM牙刷採用「非對稱刷毛墊」以及「交叉溝槽表面」設計，完美清潔和拋光牙齒表面，同時確保潔牙過程溫和對待牙齒與牙齦。

關鍵字：

口腔清潔, 口臭, 口氣, 牙刷, 牙膏

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