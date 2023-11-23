冬季減重效果差？營養師：「6種食物」多吃、幫助燃脂超管用　

▲綠花椰菜能幫助循環，增加代謝力。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

冬季容易手腳冰冷，人的代謝力也差，對於減重來說，更是難上加難，營養師程涵宇建議可以多吃6種食物來增加代謝，對於燃脂也大有助益，趕快記下來！

#冬天驅寒保暖→牛肉

營養師程涵宇建議容易手腳冰冷的人可多吃牛肉，因為牛肉含有豐富的鐵，是構成血紅素與肌紅素的重要成分，有效從內而外保暖身體，如同自帶暖暖包。

#維生素B1快速轉換能量→豬肉

天冷總是睡不飽、提不起勁？這時候需要維生素B1來幫忙！豬肉富含維生素B1是身體能量轉換的關鍵，調整體質讓冬天不再冷冰冰。

#冬季溫補促進代謝→雞肉

雞肉性屬甘溫，也是幫助控制熱量的好食材，高蛋白質促進代謝低油低熱量，冬天吃雞肉超適合。

#冬天吃出好循環→魚

冬季想要維持好循環不卡卡，含有豐富Omega-3脂肪酸的鮭魚、鯖魚等冰箱絕對必備，能幫助促進新陳代謝，遠離外在氣候的威脅。

#加速燃脂→花椰菜

含有豐富特有的芥子油苷，能夠幫助加速燃脂，同時含有β-胡蘿蔔素、葉黃素、玉米黃質、礦物質、膳食纖維，多種營養素，在冬天幫助健康循環，提升代謝。

#提升飽足感-菠菜

菠菜含有豐富多酚，能幫助提升飽足感，避免吃太多，是冬季不可少的蔬菜之一。