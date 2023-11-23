超準！你想變成哪隻貓？　秒測你的「心理年齡」

記者曾怡嘉／台北報導

現代人通常都有一張看不出年齡的臉，撇開生理年齡不談，你知道你的心理年齡嗎？《小紅書》有個貓咪心理測驗，能夠秒測出你的心理年齡，測過的網友都直呼準！

#你想要成為哪隻貓呢？

▲（圖／翻攝自小紅書）

A. 花貓



B. 橘貓



C. 白貓



D. 黑貓

---------------（下有解析）

選擇A的你

選擇花貓的心理年齡為80歲，你的心理年齡比實際年齡大多了，你擅於觀察，遇到問題也能處變不驚，認為從容才能做出最好的對策，你成熟的性格是身邊好友們的定心丸。

選擇B的你

選擇橘貓的心理年齡為20歲，橘色貓咪色彩鮮豔，充滿著活力，你很熱情直接，也勇於嘗試各種挑戰，但是你自我意識較強，希望大家都可以聽你的，個性又帶點敏感，別人的一個眼神都會讓你感到不安。

選擇C的你

選擇白貓的心理年齡為10歲，白色象徵著純潔，你之所以選擇變成白貓，是因為你有一顆純真的心，你對外界事物充滿著好奇，但是現階段只要遇到一點風吹草動都會打擊到你，你內心很渴望他人的肯定。

選擇D的你

選擇黑貓的心理年齡為50歲，黑貓象徵冷靜成熟，挑選黑貓的你看遍世事，一點小事動搖不了你的心，你內心強大想要走自己的路，即便遇到困難挫折仍是勇往直前。