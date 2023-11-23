BLACKPINK獲頒英王室勳章秀優雅衣Q　Jennie藏不住得意笑瞇了眼

▲Lisa（左起）、ROSÉ、Jisoo與Jennie開心秀MBE榮譽勳章。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK暫拋合約紛擾，先在英國王室享受榮耀，昨4位團員在白金漢宮，獲英國國王查爾斯三世頒發MBE榮譽勳章，表彰她們對環保及永續發展的貢獻，在此隆重場合，4人均以過膝裙裝或西裝造型優雅亮相，不過接過勳章拍照時，仍忍不住興奮俏皮的表情，Jennie笑到眼睛都瞇起來了。



▲英國國王查爾斯三世頒發MBE榮譽勳章給BLACKPINK，表彰她們對環保與永續發展的貢獻。（圖／路透社）

BLACKPINK曾於2021年在英國格拉斯哥，為聯合國氣候變化框架公約第26次締約方大會（COP26）站台，呼籲大眾正視氣候變遷問題與保護環境的重要性，因此受到英王查爾斯三世的表揚，南韓總統尹錫悅與第一夫人金建希也在場見證她們的榮耀時刻，英國王室更在官方IG放上配有BLACKPINK歌曲的頒獎影片，並罕見以英文與韓文兩種語言寫下她們的貢獻，對她們相當禮遇。



▲南韓總統尹錫悅（左三）、第一夫人金建希（右三）見證BLACKPINK榮耀時刻。（圖／路透社）

向來敢穿敢秀的BLACKPINK在此正式場合，全換上優典雅套裝，並藉此機會宣傳自己代言的品牌。Jennie毫無意外穿上香奈兒（CHANEL）秋冬系列斜紋軟呢裙裝，Jisoo則是短袖Dior裙裝繫上蝴蝶腰帶並搭卡地亞（Cartier）腕錶，而ROSÉ身穿Saint Laurent黑色蝴蝶結襯衫配灰格子大墊肩西裝顯得剛柔並濟，唯獨Lisa未穿緊密合作的CELINE，而是穿家鄉泰國的時尚品牌asava短斗篷洋裝，又是4姝中顏色最亮眼的穿搭。

