減肥別忌口！正常吃澱粉也能健康瘦　改變3習慣越吃越瘦不復胖

實習記者施至真／綜合報導

健身、減肥風氣盛行，不少人為了減重而開始飲食控管，且「澱粉類主食」成為許多人避之唯恐不及的食物，然而，吃澱粉其實不會變胖，會胖多半是因為吃錯澱粉。今天盤點3個吃飯習慣，教你如何正常攝取澱粉，不再害怕變胖、復胖的困擾！

▲多吃原型食物，可以避免熱量炸彈。（圖／實習記者施至真攝，下同）

＃選擇「未精製」澱粉

沒有經過加工的「未精製」澱粉，除了能減少熱量攝取，也能保留更多營養素，像是糙米、地瓜、馬鈴薯、南瓜等，而麵包控也可以多選擇全麥麵包。另外，炒麵、炒飯、薯條等澱粉類食物，因為利用高油量烹調，且含有大量澱粉，堪稱熱量炸彈，因此要盡量避免。

＃多吃原型食物

原型食物除了幫助維持健康，更是控制熱量攝取的推手！包含蔬菜水果、堅果類及牛奶，還有未加工肉類、蛋以及微加工的豆腐，這些原型食物大多含有高纖維及多元營養素，體積較大，也能延長飽足感；而蛋白質可以減少飢餓感，增加新陳代謝。

＃少油少鹽

隨著年紀增長、體重上升，不少人開始注重健康飲食，大量脂肪是讓你變胖的元兇，高油、高鹽、高糖則容易引起慢性病，因此少油少鹽的健康餐也大量盛行。外食族可以主動向店家詢問是否能減少菜餚的油量，搭配的醬料也可選擇不加、飲料也盡量挑選含糖量少，或無糖的飲品。

▲精緻澱粉並非完全不能碰，建議設定每周固定的飲用量。