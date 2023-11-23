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拳王阿里冠軍腰帶變筆夾　萬寶龍筆上再現勝利振臂剪影

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▲▼Montblanc,Burberry 。（圖／公關照）

▲穆罕默德阿里是三屆世界重量級拳擊冠軍，為拳擊界傳奇人物。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）紀念偉大人物的著名人物系列書寫工具，今年向體育界與民權運動成就卓越的拳王穆罕默德阿里（Muhammad Ali）致敬，發表3款筆具彰顯他生前在1964年、1974年和1978年取得的重大勝利。筆身上纏繞圖紋來自繞在拳擊手上的拳擊帶，而在筆尾與筆蓋上的蝴蝶圖案呼應他在擂台上被譽為「飛舞如蝶，猛刺如蜂」的精湛表現，筆夾造型則猶如他的冠軍腰帶，筆蓋圓環上則有他勝利高舉雙臂的剪影，再現這位唯一奪得三屆世界重量級拳擊冠軍的招牌動作。

▲▼Montblanc,Burberry 。（圖／公關照）
▲萬寶龍著名人物系列穆罕默德阿里特別款書寫工具，筆身圖紋源自拳擊手套下用來保護雙手的繃帶，29,800元至38,200元。

未限量的著名人物系列穆罕默德阿里特別款，萬寶龍紀念他生涯的第一座世界冠軍，於筆蓋頂部飾有數字「1」，並鐫刻他在此比賽後所說的「I shook up the world」（我震撼了世界）字樣；限量1942支的限量款，發行數量是他出身的年份，筆身裝飾鍍金繃帶圖案，搭配白、黑與金色筆蓋，源自1974年他挑戰當時重量級冠軍George Foreman於進場時所穿的外套，筆蓋頂端的數字「2」，象徵他在此比賽第二次奪得世界冠軍。

▲▼Montblanc,Burberry 。（圖／公關照）
▲萬寶龍著名人物系列穆罕默德阿里限量款1942，筆蓋頂部上的數字2代表他第二度奪世界冠軍，129,500元。

定價超過百萬元的穆罕默德阿里限量款98，則紀念他在1979年經過15回合激戰後抱回的第三座世界冠軍獎盃，筆夾尾端鑲嵌單顆鑽閃閃發亮，同時也彰顯他對社會公益的關懷，於筆蓋飾有鴿子圖案，代表他1998年獲聯合國任命為「和平使者」追求和平的理念，而筆身獨特的色塊圖案，源於2005年他主持開幕的穆罕默德阿里文化中心外觀。除了書寫工具，萬寶龍同時推出裝飾阿里勝利剪影的Saffiano十字斜紋皮革#146筆記本與特別版墨水。

▲▼Montblanc,Burberry 。（圖／公關照）
▲萬寶龍著名人物系列穆罕默德阿里限量款98鋼筆，約1,288,500元。（價格依匯率調整）

▲▼Montblanc,Burberry 。（圖／公關照）

▲萬寶龍著名人物系列穆罕默德阿里#146筆記本，2,700元。

▲▼Montblanc,Burberry 。（圖／公關照）

▲萬寶龍著名人物系列穆罕默德阿里50ml綠色墨水，1,300元。

而當代最立志的拳擊手，當屬從難民變成金牌選手的拉姆拉阿里（Ramla Ali），34歲的她是從索馬利亞戰亂中逃到英國的難民，童年被霸凌的經驗讓她決定站上拳擊場上奮鬥，不僅在英國拿下冠軍頭銜，也成為索馬利亞第一位站上奧運殿堂的拳擊手；她也跨足時尚圈，是跨國經紀集團IMG的簽約模特兒，2019年曾登上《VOGUE》英國版封面人物，同一年更出任聯合國兒童基金會英國大使，她在今年初則獲選《時代》雜誌十二名年度女性之一，聲勢如日中天，Burberry也被她深深吸引，邀她擔任2024春夏系列廣告女主角。

▲▼Montblanc,Burberry 。（圖／公關照）
▲從難民變成金牌拳擊手的拉姆拉阿里，是Burberry 2024春夏系列廣告女主角。（圖／Burberry提供）

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關鍵字：

阿里, 萬寶龍, Montblanc, Burberry, 拉姆拉阿里

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