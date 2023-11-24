日星巴克聖誕第2彈「白色開心果星冰樂」來了！灑上白巧克力像初雪太夢幻

實習記者施至真／綜合報導

日本星巴克先前帶來充滿節慶氛圍的草莓星冰樂，這回再推出聖誕限定第二彈的「白色開心果」，醇厚白巧克力搭上開心果餅乾，交織出超有節慶氛圍的綠白色調，就像被白雪覆蓋的聖誕樹，近期計畫前往日本的螞蟻人，絕對要品嚐限定星冰樂。

▲日本星巴克聖誕第二彈白色開心果系列飲品。（圖／翻攝日本星巴克官網）

日本星巴克推出聖誕第二彈新品「白色開心果星冰樂」，基底以開心果風味白巧克力醬為主角，上層加上味道濃厚的「Merry Cream」生奶油，最後灑上開心果餅乾碎粒和白巧克力屑，簡直就像被雪覆蓋的樹，超有聖誕Feel！

另一款「開心果摩卡」也別錯過，使用濃縮咖啡、蒸氣牛奶，混合靈魂主角開心果和摩卡風味糖漿，交織出香甜濃郁的摩卡咖啡，上層同樣以「Merry Cream」生奶油、開心果餅乾碎粒及白巧克力屑增加層次，在冬季時節暖呼呼的喝一口，實在太療癒。

日本星巴克在今年聖誕節連續推出兩款限定飲品，也引網友熱烈討論，許多人都敲碗去年推出的抹茶玄米茶拿鐵可以回歸，更有一喝就愛上的人表示「希望Merry Cream成為標準」，期間限定飲品已是許多人期待的品項，錯過就太可惜了。

台灣7-11也推出新品「厚乳拿鐵」，醇厚咖啡結合絲滑奶香，不但不苦、不膩，豐厚奶量讓咖啡喝起來更加滑順，使用黃金比例咖啡豆，再增加20%牛奶量，是奶味控一定會喜歡的絕佳風味。

▲7-11新品厚乳拿鐵，奶味控必品嚐。（圖／翻攝IG@7eleventw）