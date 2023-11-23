星巴克11／24周五祭優惠　全品項不限時第二杯半價喝起來

▲星巴克繼買一送一後，於周五再祭優惠。（圖／星巴克提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今（11／23）星巴克買一送一最後一天，明（11／24）周五又有優惠接檔，在迎接小周末的這天，星巴克推全品項第二杯半價優惠，約打85折，且不限購買時間，開店就可買；85度C因應耶誕節來臨，即起推出耶誕主題蛋糕，此外在12／25前主題款切片蛋糕還享第二件8折優惠。

星巴克11／24限定一天推出「一起迎接美好週末 第二杯半價」活動，當天全日至店內購買兩杯大杯相同容量風味、冰熱的飲料，可享第二杯半價優惠，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價），並限當場一次領取，且僅有罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料不在優惠之內，意即幾乎現做飲品都可享此折扣。

而優惠門市也大幅增加，僅限活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務未提供，其他包括景點、高鐵站與百貨公司內櫃位，都可用此優惠。

85度C近期與遊戲《薑餅人王國》合作，推出四款切片、三款整模造型蛋糕迎接耶誕節，整模蛋糕售價520元至540元，單片蛋糕售價65元至70元，11／23至12／25期間，耶誕主題切片蛋糕可享第二件八折優惠，採價低者折抵優惠模式（限門市現場購買）；購買聯名款整模蛋糕，可獲得1張薑餅人王國虛擬寶物小白單，充實自己在《薑餅人王國》遊戲中的物資，限量6000張。

▲85度C耶誕節蛋糕，（左）濃情巧克售價67元；（右）草莓奶霜售價65元。（圖／業者提供）

此外，85度C也在台中公益店、大雅學府店、永和頂溪店、台北景美店及高雄富國店5間直營門市，現場擺放薑餅人王國大型公仔，讓民眾可以和可愛的薑餅人拍照打卡留下美好紀念。註冊85Cafe App會員，買任一聯名款蛋糕即可自動抽薑餅人王國周邊好禮，有盲盒公仔、軟糖熊玩偶、積木城堡組、每筆消費為一次抽獎機會，共21名。