fb ig video ETtoday search mobile

星巴克11／24周五祭優惠　全品項不限時第二杯半價喝起來

>

▲星巴克買一送一。（圖／星巴克提供）

▲星巴克繼買一送一後，於周五再祭優惠。（圖／星巴克提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今（11／23）星巴克買一送一最後一天，明（11／24）周五又有優惠接檔，在迎接小周末的這天，星巴克推全品項第二杯半價優惠，約打85折，且不限購買時間，開店就可買；85度C因應耶誕節來臨，即起推出耶誕主題蛋糕，此外在12／25前主題款切片蛋糕還享第二件8折優惠。

▲星巴克買一送一。（圖／星巴克提供）

星巴克11／24限定一天推出「一起迎接美好週末 第二杯半價」活動，當天全日至店內購買兩杯大杯相同容量風味、冰熱的飲料，可享第二杯半價優惠，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價），並限當場一次領取，且僅有罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料不在優惠之內，意即幾乎現做飲品都可享此折扣。

而優惠門市也大幅增加，僅限活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務未提供，其他包括景點、高鐵站與百貨公司內櫃位，都可用此優惠。

▲85度C耶誕節蛋糕。（圖／業者提供）

85度C近期與遊戲《薑餅人王國》合作，推出四款切片、三款整模造型蛋糕迎接耶誕節，整模蛋糕售價520元至540元，單片蛋糕售價65元至70元，11／23至12／25期間，耶誕主題切片蛋糕可享第二件八折優惠，採價低者折抵優惠模式（限門市現場購買）；購買聯名款整模蛋糕，可獲得1張薑餅人王國虛擬寶物小白單，充實自己在《薑餅人王國》遊戲中的物資，限量6000張。

▲85度C耶誕節蛋糕。（圖／業者提供）▲85度C耶誕節蛋糕。（圖／業者提供）

▲85度C耶誕節蛋糕，（左）濃情巧克售價67元；（右）草莓奶霜售價65元。（圖／業者提供）

此外，85度C也在台中公益店、大雅學府店、永和頂溪店、台北景美店及高雄富國店5間直營門市，現場擺放薑餅人王國大型公仔，讓民眾可以和可愛的薑餅人拍照打卡留下美好紀念。註冊85Cafe App會員，買任一聯名款蛋糕即可自動抽薑餅人王國周邊好禮，有盲盒公仔、軟糖熊玩偶、積木城堡組、每筆消費為一次抽獎機會，共21名。

關鍵字：

星巴克第二杯半價, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

超準！你想變成哪隻貓？　秒測你的「心理年齡」

超準！你想變成哪隻貓？　秒測你的「心理年齡」

冬季減重效果差？營養師：「6種食物」多吃、幫助燃脂超管用　

冬季減重效果差？營養師：「6種食物」多吃、幫助燃脂超管用　

最愛懷疑另一半出軌星座Top 3 ！第一名想超多　偷看對方手機滿足好奇心

最愛懷疑另一半出軌星座Top 3 ！第一名想超多　偷看對方手機滿足好奇心

BLACKPINK獲頒英王室勳章秀優雅衣Q　Jennie藏不住得意笑瞇了眼 金馬60／吳慷仁果然是「變色龍視帝」！紅毯西裝偏愛多種顏色＋絲絨布料 LOEWE免費貼圖快下載！16款動起來好實用　UNIQLO醜白兔還可用半年 《治癒系戀人》10動人金句：原來追逐過的光，也曾期待過我的成長 日話題「白色戀人放大抱枕」超逼真火速完售！　內藏貓舌餅乾萌翻天 用4種方式確定「他是對的人」　真正的人格會從小地方顯現 BLACKPINK合約未定驚喜合體英國國宴　Lisa透紗裝變身艾莎公主

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面