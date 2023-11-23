全台最大高雄唐吉訶德「獨家亮點」公開　開幕後先逛3區

▲唐吉訶德高雄大立店將在12／7開幕。（圖／堂吉訶德、大立百貨提供）

記者蔡惠如／綜合報導

趕在年末一連串節慶前，唐吉訶德全台最大店-高雄大立店，也在今天公開內部規劃，這間加上倉儲空間廣達1200坪的大店，規格媲美日本在地，自然要有一些北部與中部門店都沒有的「獨家亮點」，高雄在地民眾一定要知道，全新超大間唐吉訶德12／7準備逛起來吧！

唐吉訶德在高雄首間店鋪「DON DON DONKI 高雄大立店」將於12／7日正式開幕，位於高雄大立百貨地下一樓，腹地從A館延伸至B館為全台最大間，店鋪以港都為設計概念出發，將台灣第一大港高雄港的特色融入店內之中，打造在地風情，旗下「若櫻壽司」也將進駐，比起台中老虎城店，還多了2間包廂的規劃，真不愧是台灣最大店鋪啊。

COCOKAWAII可愛專區

以Z世代的年輕族群為主要對象，唐吉訶德高雄大立店也首度以「非限定日本商品」為選品對象，以「年輕族群的流行最前線、IG熱門話題的商品」來做主題，意即在該店不僅能買到日本產品，也能買到其他地區的品牌，對於以往民眾對於唐吉訶德「只賣日本貨」的印象，做出更多新嘗試。

DONKI SAKE 日本酒專區

最近日本酒話題越來越多，因為不只搭配日本料理很合拍，其實吃牛排等肉類料理，搭上日本酒也是現在的新趨勢喔。看準市場唐吉訶德也在此區集結中高規格酒類品項，並不定期舉行試飲活動；提供喜愛酒類的民眾挖寶。





OUTDOOR 戶外用品專區

針對目前風潮越來越旺的野餐露營、戶外休閒的趨勢，高雄大立店也為露營愛好者精選各式露營戶外用品，以日本母公司PPIH旗下品牌greenstage為主，引進各種兼具時尚和功能性的選品，各式露營帳篷、桌椅、配件商品一應俱全，店內展示區也將「日本露營Style」現場重現，主打以容易入手的價格開啟戶外露營生活。

而唐吉訶德高雄大立店也因應百貨營業時間，將不提供24小時營業服務，營業時間為上午10點到晚上11點，「若櫻壽司 高雄大立店」的營業時間則為上午11點到晚上11點，最後點餐時間為晚上10點。