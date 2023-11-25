4部「心理系韓劇」超療癒：人生在世，總得知道是為了什麼而活

實習記者施至真／綜合報導

Netflix韓劇《精神病房也會迎來清晨》講述了現代人常遇到的心理疾病，一開播便引起觀眾共鳴。近年以「心理精神疾病」為題材的韓劇越來越多，透過輕鬆、平易近人的敘事手法，探討現實生活的相似之處，今天整理4部加入了「心理疾病」元素的韓劇與金句整理，隨著劇中角色的哭與笑，感受被同理的療癒感動！

▲《精神病房也會迎來清晨》講述現代人常遇到的心理疾病。（圖／翻攝IG@ryul_chang，下同）

心理系韓劇1. 《精神病房也會迎來清晨》

由朴寶英、延玗臻主演的《精神病房也會迎來清晨》，講述第一次來到精神健康醫學科的護士「多恩」，遇到心灰意冷的病人們，從中探索生命觸動人心的故事。劇中除了感人的故事，台詞金句也值得細細品味。

金句推薦：「任何人都有可能生病，也許需要很長時間來治療，黎明到來前的那一刻，本來就是最黑暗的，但有一點很明確，沒人從一開始就是患者，也沒有自始至終都是患者的人，怎麼可能都是黑夜呢？清晨很快就會到來。」

心理系韓劇2. 《產後調理院》

《產後調理院》由嚴志媛與朴河宣主演，以月子中心為背景，講述在公司高速晉升的年輕常務，在月子中心卻成為年紀最大的產婦，從職場女強人到什麼都搞不懂的媽媽，歷經自我否認、手忙腳亂災難般的育兒體驗，絕對能引起初為人母的產後媽媽共鳴。

金句推薦：「最重要的終究是我自己，只有我幸福，孩子才會幸福；去做自己想做的事，不要放棄。」

心理系韓劇3. 《浪漫醫生金師傅》

醫療神劇《浪漫醫生金師傅》由韓石圭、柳演錫、徐玄振主演，劇情不僅呈現專業細膩的醫院背景，也將「創傷後壓力症候群」加入題材中，並著眼於人性的探討，滿是深意。

金句推薦：「認真生活是好事，可是我們也別活得太沒出息，人生在世，總得知道我們是為了什麼而活的吧。」

心理系韓劇4. 《雖然是精神病但沒關係》

由高顏值的金秀賢與徐睿知主演的《雖然是精神病但沒關係》，當時一上線就引起滿滿話題。兩人內心雖然各有缺陷，卻能夠相知相惜，最後相互撫平心裡的傷痛，展開一場不凡的情緒療癒之旅。

金句推薦：「別抬頭看夜空繁星，低頭看看踩在泥濘裡的雙腳吧！那才是現實，當你承認並接受現實的瞬間，每個人都會變開心。」