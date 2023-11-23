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Honda聯名EDIFICE錶帥翻被秒殺　蜂窩面盤像進氣孔

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▲▼ CASIO,Tissot 。（圖／公關照）▲EDIFICE與HONDA合作以Type R車型為靈感推出ECB-2200HTR，13,000元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下金屬腕錶EDIFICE再次與日本汽車品牌HONDA合作，以Type R車型為靈感推出聯名錶款ECB-2200HTR，錶殼由強化碳纖維樹脂製成展現堅固又輕巧特色，配上與HONDA Type R車款內裝相同的Alcantara材質錶帶；面盤設計也讓車迷很有感，蜂窩狀圖案讓人聯想到Type R車型的進氣格柵，而醒目的「Red H」紅色logo則是Type R車型的招牌元素，此外，9時位置小盤的設計源自儀表板，每項小細節深深吸引車迷與錶迷，開放預購時已瞬間秒殺，目前只有少量在實體門市銷售。

▲▼ CASIO,Tissot 。（圖／公關照）
▲EDIFICE與HONDA合作的腕錶ECB-2200HTR，面盤的蜂窩狀圖案源自Type R車型的進氣格柵。

Type R車款在HONDA車迷心中佔據重要地位，因此與EDIFICE合作約萬元的腕錶格外傾心，熱血設計完美反映Type R的特色，尤其是整體顏色以「Championship White」錦標賽白色為主，搭配紅色縫線並印製上Type R車型的型號代碼，錶帶扣環刻有雙品牌logo，都相當吸睛；錶款採用Tough Solar太陽能充電系統，透過Bluetooth®藍牙連結即可與智慧型手機同步，是內外兼具的拉風腕錶。

▲▼ CASIO,Tissot 。（圖／公關照）
▲EDIFICE與HONDA合作的腕錶ECB-2200HTR錶帶扣環刻有雙品牌logo，秒錶按鈕與底蓋也分別飾有R與Type R logo。

被譽為「瑞士國民錶」的天梭表（TISSOT），也有賽車主題的錶款，旗下T-RACE競速系列石英計時款腕錶是最佳代表，錶圈設計受制動剎車盤和煞車卡鉗啟發，計時按把猶如車把，錶側設計則源自引擎冷卻散熱片，錶殼為玫瑰金PVD鍍層，配上黑色面盤與計時盤，強烈的對比色帥氣指數破表。
 

▲▼ CASIO,Tissot 。（圖／公關照）

▲天梭表T-RACE競速系列石英計時款腕錶，19,300元。（圖／天梭表提供）

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關鍵字：

CASIO, EDIFICE, HONDA, TISSOT, 天梭表

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