星・變美／趙露思挑洗髮精避斷髮　夏語心4瓶髮膜輪流養護

記者李薇／台北報導 圖／翻攝自yuxinuna IG、趙露思微博

女星經常染髮、燙髮，或是頻率很高的更換造型，髮絲受損嚴重，但又想要避免落髮或是髮量稀疏的問題，養護就更顯重要，以下就盤點兩位人氣女星的頭髮照顧技巧，一定要學起來。

＃趙露思：選對洗髮產品

在戲劇圈現在超火紅的女演員趙露思以可愛甜美形象大受歡迎，但因為工作繁忙，甚至拍戲常常一個月不到就要染髮一次，又要天天燙捲拉直，頭髮很難長長，所以，她會針對不同的髮質狀態進行適合的洗髮產品，尤其是成分天然的敏感頭皮洗髮精更是最愛。

她也表示，因為拍古裝劇的關係，常常頭髮都會被扯起來、綁得很緊，每次放下來都會又痛又癢，雖然抓起來很舒服，但頭皮就很容易抓破，後來選用適合的單品不僅可以保護頭皮狀態，又能避免頭皮搔癢，才漸漸變好。

＃夏語心：對症護髮超重要

從《大學生了沒》出道的夏語心現在在節目《玩美心計》主持群中，展現出俐落的口條，身為藝人經常需要變換造型，加上嘗試新的髮色，因此，她對於髮絲的養護也很有一套，她說，「女生的浴室一定都會有滿滿的瓶瓶罐罐啊！依照不同需求、心情來選擇今天想使用的東西，是生活中的小確幸」。

滿足生活儀式感，夏語心光是髮膜就有好幾種品牌輪著用，比較累時會使用思波綺，0秒修護不用等待可直接沖洗；若是當天頭髮比較扁塌就會使用阿葵亞，讓髮絲清爽蓬鬆；長時間做造型後則用fino可針對細微損傷進行修護；瑪宣妮是和閨蜜約會前必備款，洗後會散發甜甜少女香。