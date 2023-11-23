JuliArt跨界NAMUA推公益聯名組、買tek黑梳王組合贈玫瑰髮膜

記者曾怡嘉／綜合報導

擁有一頭美麗秀髮，才是秋冬決勝的關鍵點，近來不少髮妝品牌動作頻頻，新產品不僅實力堅強且各個聯名有話題，消費者詢問度高，掀起搶購熱潮，手腳太慢買不到。

juliArt希望藉由公益限定商品設計號召更多消費者關注於音樂藝術教育，今年首度攜手香氛品牌NAMUA推出公益聯名限定組合「溪水系列」，以烏木x鳶尾花為主調的限定香調，沉穩中透露清新的木質香調，宛如山谷溪壑迴盪的布農歌謠，悠揚綿長。凡購買任一款「溪水系列」，juliArt覺亞即捐贈部分收益至溪水藝術關懷發展協會，邀請消費者一起透過行動支持偏鄉藝術教育。

義大利精品手工梳tek於週年慶期間推出「限量聯名按摩黑梳王組」，精選彈性與硬度適中的鵝耳櫪木做為梳齒，能柔軟按摩頭皮。梳子採用2023 期間限定的黑粉色，搭配2023臺北時裝週聯名款收納袋，以「青春」為題，描繪破土而出的樹苗歷經風吹日曬，展現韌性生長成獨樹一格的巨樹，再贈送大馬士革玫瑰精萃髮膜150mL，外出旅行攜帶也能讓髮肌養護不間斷。

AVEDA宣布與享譽國際的荷蘭訂製服品牌Iris van Herpen跨界合作推出全球限量聯名禮盒，AVEDA以設計師Iris van Herpen的生平經歷及靈感脈絡為名，一口氣推出16款限量禮盒，彙集品牌最受歡迎的明星商品，不論是送禮或自用都適合；此外禮盒中也加入寧・紓壓系列」，讓大家親身感受有機花植為身體帶來美好療癒之旅。