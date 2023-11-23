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無印良品首間「早午餐概念店」登場　瞄準上班族輕食市場

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▲無印良品早午餐店、瑪黑家居Lille M。（圖／各業者提供）

▲無印良品在台開設首間早午餐店，強調少油少鹽。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

無印良品在高雄大立「全台最大」旗艦店將在12／5正式開幕，近800坪的賣場空間，也在其內打造全台首間Brunch概念店，販售輕食套餐、甜點與在地茶飲外，更提供全台唯一現打果昔的選項，每道餐點都強調少油少鹽。瑪黑家居旗下的P&T柏林茶館正式更名為Lille M，融入異國經典與創意的歐陸料理，擴大前菜、麵食與燉飯和主廚經典的餐點選項，以嶄新菜色呈現不同味覺饗宴。

▲無印良品早午餐店、瑪黑家居Lille M。（圖／各業者提供）

無印良品在台首間Brunch概念店餐食空間佔地約48坪，可容納40人左右，輕食分為燉菜套餐與沙拉套餐，顧客可依據喜好升級餐點組合，包含沙拉、主食、配菜與飲品等，套餐售價落在240元至390元，此外，還是全台唯一提供現打果昔的門市，包含芒果百香果綜合果昔、草莓牛奶果昔與富含菠菜及西洋芹的奇異果綜合蔬菜果昔，飲品售價90元至120元。

▲無印良品早午餐店、瑪黑家居Lille M。（圖／各業者提供）▲無印良品早午餐店、瑪黑家居Lille M。（圖／各業者提供）

▲高雄大立旗鑑店獨家販售3款現打果昔，並提供智能手沖咖啡。

業者表示，本次餐飲開發的理念，主要是考量到門市座落於新崛江商圈與辦公大樓林立之處，進行周遭提供的餐飲觀察後，決定以輕食打入市場，希望將「質素之食」的餐飲理念具體落實，且提供消費者每日的蔬果攝取量的更多選擇。

▲無印良品早午餐店、瑪黑家居Lille M。（圖／各業者提供）

▲高雄大立旗艦店獨家新品，宇治金時聖代。

▲無印良品早午餐店、瑪黑家居Lille M。（圖／各業者提供）

▲高雄大立旗艦店獨家新品，南法鄉村栗子塔。

而無印良品高雄大立店也將引進「良品市場」服務，販售各式冷凍食品、進口點心及在地開發的零食飲品等，讓喜歡下廚料理的顧客，在平時逛街或下班之後也能到訪，與親友共享在地美味的優質食材。

▲無印良品早午餐店、瑪黑家居Lille M。（圖／各業者提供）

瑪黑家居旗下的「P&T柏林茶館」近期正式更名為「Lille M」，菜單以Cafe & Restaurant重新定調，以異國經典與創意的歐陸料理為主軸，在前菜、麵食與燉飯和主廚經典的餐點選項都加以延伸，提供嶄新的菜色，輔以季節限定甜點飲品，以及更多有趣的餐飲合作計畫，豐富菜式更貼近消費者喜歡嚐鮮的餐飲文化。

▲無印良品早午餐店、瑪黑家居Lille M。（圖／各業者提供）

Lille M以「手工自製」為主打特色，麵包、義大利麵和甜點蛋糕等均為廚房團隊自製品，飲品優先選用P&T柏林選茶，保留一杯杯由茶師熬煮的鍋煮奶茶、現萃熱茶、水果茶等熱門品項，同時增加義式咖啡，對於嗜咖啡因者提供更多選擇。

▲無印良品早午餐店、瑪黑家居Lille M。（圖／各業者提供）▲無印良品早午餐店、瑪黑家居Lille M。（圖／各業者提供）

▲Lille M 主打自製義大利麵，牛肝菌野菇麻花捲麵，售價350元。

▲無印良品早午餐店、瑪黑家居Lille M。（圖／各業者提供）

▲主廚經典推薦嫩煎美國菲力牛排，售價580元。

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關鍵字：

無印良品, 高雄大立, 旗艦店, 高雄, 早午餐

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