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錶殼暗夜大放綠光　Bell ＆ Ross錶日夜都醒目

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▲▼ Bell & Ross,ZENITH 。（圖／公關照）▲Bell & Ross BR-X5 GREEN LUM腕錶的錶殼融入專門為品牌研發的LM3D複合物料。（圖／Bell & Ross提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Bell & Ross在海、陸、空領域錶款表現亮眼，對於飛行員或潛水員等專業人員而言，能在黑暗環境中清楚辨識時間相當重要，品牌於2017年開始推出LUM夜光系列，從時標、面盤發光著手，今年更進一步，推出錶殼大放光明的BR-X5 GREEN LUM腕錶，歸功於全新研發的LM3D複合物料，讓整只錶在暗處發出醒目綠光。

▲▼ Bell & Ross,ZENITH 。（圖／公關照）
▲Bell & Ross BR-X5 GREEN LUM腕錶採多層組合錶殼，在暗夜中散發強烈綠光。

BR-X5 GREEN LUM腕錶的錶殼由多層物料組合但十分輕盈，錶殼由一整塊類鑽碳塗層第二級鈦金屬切割而成，而裝嵌機芯的部份夾在兩片Bell & Ross研發的LM3D發光物料之間，此獨特物料由石英纖維製成，可發出強烈綠光，而面盤上的小時、分鐘、秒、日期及動力儲備顯示也具夜光效果，限量500只。

▲▼ Bell & Ross,ZENITH 。（圖／公關照）
▲Bell & Ross BR-X5 GREEN LUM腕錶，全球限量500只，439,000元。

瑞士名錶ZENITH與澳洲腕錶平台Time+Tide二度攜手的新錶也炫目，發表限量200只的DEFY Skyline Skeleton Night Surfer El Primero星空衝浪者腕錶，以全微噴砂鈦金屬製成，搭配秀新一代El Primero高振頻自動上鍊機芯的鏤空面盤上，有夜藍色的幾何線條裝飾，暗夜中時標與指針展現綠色夜光，日夜都亮眼。

▲▼ Bell & Ross,ZENITH 。（圖／公關照）
▲ZENITH DEFY Skyline Skeleton Night Surfer El Primero星空衝浪者腕錶限量200只，400,400元。（圖／ZENITH提供，以下同）

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關鍵字：

Bell & Ross, ZENITH

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