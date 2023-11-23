52歲范文芳美貌數十年如一日　自曝凍齡秘訣：晚上10點前睡、早晚一杯鮮果汁

▲網友跪求范文芳凍齡秘訣。（圖／翻攝自小紅書/范文芳，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

新加坡女星范文芳，近來活躍於《小紅書》，常在上面和大家分享她的生活、保養，甚至是感情觀，日前就有網友敲碗詢問她如何保持像她一樣的好狀態？52歲的她外表凍齡，身材更是數十年如一日，她也大方公開自己由內美到外的秘訣。

范文芳分享，關於日常的護膚抗老是每天做，但是保養只能確保外表的好狀態，從內呈現於外的精氣神才是她最在乎的，以下4招是她多年不變的好習慣，趕快學起來！

#保持運動習慣

她說道：「跑步、瑜珈都是很好的健身方式，近期我一直在做Tabata，它能在短時間快速燃脂，對心肺的鍛鍊也有好處，最近因為自己帶娃已經讓我每日運動量超標，天天在戶外跟在小孩後面跑，媽媽們真的不容易。」

#規律的作息生活

保持規律的作息生活雖然是老生常談，但范文芳的確是多年如一日從不改變，她分享：「每天晚上9-10點就會睡覺，因為小孩上學早上5點半就要起床，早睡早起讓整個人的精氣神都不一樣，另外也聽從營養師建議，每天早晚都喝一杯鮮榨果汁，通過天然食物、水果攝取一些維生素，吃得乾淨健康同時保持高質量睡眠，只要做到這兩點，就很足夠了。」

#合理精力管理

把時間用在對的事情上，她分享：「陪伴家人時，我會扔掉手機，專心與他們一起，愛的人一直在身邊，我很享受和家人在一起的每一刻，用心體驗當下生活，專注地做好一件事，比用手機有趣一萬倍。」

#保持好的生活心態

她說：「女孩子要自愛自信，自己一定要肯定自己，不管別人怎麼看我，我就是覺得自己很優秀，我就是自己的女神。即便生活中遇到不開心的事情，我知道都是暫時的，心情不好時，可以找朋友聊聊、看看書，或是到大自然放鬆一下，我只要一看到海，所有煩惱都會煙消雲散，大自然真的有治癒力。」