LG推出結合空氣清淨機與茶几新品　1.6萬元主打小家庭市場

▲LG結合空氣清淨機與茶几的產品PuriCare AeroFurniture新淨几在台推出。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

南韓家電品牌LG今（11／23）在台發表旗下首款結合茶几用途的空氣清淨機「PuriCare AeroFurniture新淨几」，主打室內空間有限的小家庭，除了與茶几結合的設計之外，桌面還有無線充電板，下方則有氣氛照明燈，等同有4種用途，適用坪數為4坪，售價15,900元。

以多變性與實用需求為品牌特色的LG，在疫情期間積極經營高端產品線，去年再推出美型Objet Collection系列，今年則著墨於小家庭市場，在8月份推出寬度60公分、一體成型的WashTower AI智控洗乾衣機，日前在集資平台上首賣的PuriCare AeroFurniture新淨几，也因為反應熱烈，宣布正式在台上市。

PuriCare AeroFurniture新淨几如茶几般的尺寸，除可提供置物，也能提供照明、無線充電功能，與家具結合的「減法設計」，不但可以擺在客廳，放在房間也很適合，其實此款結合家具的設計，家具品牌IKEA也曾推出，但不同的是LG本身為家電品牌，在空氣清淨機的功能上能更符合訴求。

該產品採用變頻馬達，耗電量僅28W，約等同一顆燈泡，另在睡眠模式下，其出風聲量僅21分貝，比圖書館還安靜，且可透過特定APP進行連線操控，包括調整燈光顏色與亮度、空氣清淨機操作與周邊偵測，都可以從遠端直接操控，濾網則由毛髮專用濾網、活性碳與HEPA13組成，提供紅、白、黃3種機身顏色，目前正式在台上市，售價15,900元。

英國家電品牌Dyson，近期也搭上「黑五」折扣話題，即起至11／27期間，推出空氣清淨機優惠，買Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde強效極靜甲醛偵測空氣清淨機BP03，組合原價46,800元，官網限定優惠30,900元，再加贈市值16,900元的Cool涼風扇TP00福利品一台。

而熱賣的「Dyson Purifier Hot+Cool 三合一涼暖智慧空氣清淨機 HP07黑鋼色」，本次也祭出優惠，原價24,900元，特價19,900元，直接現省5,000元，並加贈市價4,500元的濾網一個。