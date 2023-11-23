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《八尺門》CP雷嘉汭、初孟軒自虧長太像吸引UNIQLO合作　曬兄妹款保暖穿搭

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記者鮑璿安／台北報導

UNIQLO今（23日）邀請新生代演員雷嘉汭、初孟軒演繹秋冬暖時尚單品，兩人在《八尺門的辯護人》劇中與李銘順組成「公辯小隊」演技亮眼，這次來分享自己的穿搭術，兩人一見面就打開話匣子停不下來，直言雙方情誼就像兄妹，而且認為彼此也長得很像，雷嘉汭則開玩笑說：「會不會是因為長很像，UNIQLO才找我們一起拍廣告」。

▲▼ UNIQLO。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO。（圖／品牌提供）

▲雷嘉汭（右）、初孟軒演繹秋冬暖時尚單品，兩人在戲劇《八尺門的辯護人》中有亮眼表現。（圖／品牌提供）

雷嘉汭、初孟軒其實在《八尺門的辯護人》合作前就認識了，再加上一同拍攝品牌廣告累積默契，工作場合只要有對方出現就感覺更輕鬆，此次分享保暖時尚單品更是得心應手，雷嘉汭說她偏好防風、防潑水性能的刷毛連帽外套，比一般防風外套更保暖，便於打造多層次穿搭。回憶自己第一次入手UNIQLO單品，是一款羽絨衣，她說當時台灣還沒有門市，因此自己特別飛到日本去買，認為品牌價位好入手，又能穿出時尚感，自己非常喜歡。

而初孟軒這次穿搭UNIQLO and Engineered Garments秋冬聯名系列的PUFFTECH輕暖科技布勞森外套，他私下非常喜歡大學T這類休閒單品，也透露因為自己很容易流汗，所以特別推薦HEATTECH吸濕發熱衣系列。

▲▼ UNIQLO。（圖／品牌提供）

▲ PUFFTECH 輕暖科技外套。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO。（圖／品牌提供）

▲HEATTECH輕暖款高領T恤全新商品。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO。（圖／品牌提供）

▲ 華夫格圓領T恤售價NT$590 ，期間限定NT$490。（圖／品牌提供）

品牌新推出蓄熱科技PUFFTECH輕暖科技系列，還涵蓋輕暖科技外套、背心以及連帽外套等品項，具有辨識度的菱格紋設計外觀時髦，方便疊穿與收納。HEATTECH吸濕發熱衣系列今年在維持原有的保暖度下採用減輕20%的輕量材質，帶來新品輕暖款高領T恤應對極寒天氣。民眾所期待的感謝祭則在12／1（五）至12／7（四）登場，新品UT《HUNTERxHUNTER》以及滿額贈活動同步登場。

更多秋冬保暖單品

▲韓星穿搭 。（圖／品牌提供）

▲韓星穿搭 。（圖／品牌提供）

▲FILA全球品牌代言人韓韶禧演繹新款MILANO DOWN羽絨衣系列 ，精品黑與質感白色，NT$9,280。（圖／品牌提供）

韓韶禧身為FILA全球品牌代言人，最新出鏡的形象照中，特別演繹了品牌限量新款MILANO DOWN羽絨衣系列，只見她精緻臉孔下，以多色羽絨衣為穿搭主軸，示範「上衣不穿好」的時尚感。而羽絨衣以自由穿脫的連帽、短版剪裁設計彰顯纖腰優勢，保暖度也兼顧，以80%羽絨及20%羽毛打造輕量穿著感受，台灣現同步南韓帶來這款FILA MILANO DOWN米蘭羽絨外套。

▲韓星穿搭 。（圖／品牌提供）

▲韓團 IVE換上冬季保暖雪靴 PUMA Snowbae 。（圖／品牌提供）

▲韓星穿搭 。（圖／品牌提供）

▲PUMA Snowbae ，NT$2,880 。（圖／品牌提供）

韓團 IVE 加入 PUMA Family 成為亞太區品牌代言人後，本季也限量引進韓系冬季保暖雪靴 PUMA Snowbae，IVE以雪靴單品散發女團級長腿魅力，以長襪、短裙疊搭，皆可擁有冬日療癒感受。Snowbae鞋款採用織布包覆鞋面，簡潔車線遊走鞋身帶來辨識度，鞋內側的 Fleece 搖粒絨布料觸感柔軟溫暖同時具有輕盈透氣的機能性。

關鍵字：

UNIQLO, 雷嘉汭, 初孟軒, 八尺門的辯護人

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