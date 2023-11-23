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秋冬舒適運動穿搭！PUMA夢幻色訓練鞋、lululemon首推極簡內搭必須入手

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記者鮑璿安／台北報導

隨著天氣逐漸轉涼，有什麼運動單品結合時尚度和舒適感？帶有溫柔色調的PUMA PWR XX NITRO鞋款、Logo Love 靴型緊身褲全新登場，讓女孩們維持混搭運動風格。而lululemon 首次帶來Wundermost 貼身內搭系列，超極簡設計，同樣成為焦點。

PUMA 持續打造機能與時尚感兼備的女力專業裝備，最新推出指標跑鞋技術 NITRO 氮氣科技PUMA PWR XX NITRO鞋款，一款專為女性而生的專屬訓練鞋款，以PROFOAM 高彈力 EVA 中底，提供卓越避震緩衝機能及絕佳輕量舒適腳感；鞋面則採用單絲網布製成打造高透氣機能，上腳非常貼合舒適。

▲▼運動 。（圖／品牌提供）

▲PUMA 秋冬訓練新品服飾以及 PWR XX NITRO鞋款。（圖／品牌提供）

▲▼運動 。（圖／品牌提供）

▲PUMA PWR XX NITRO鞋款 。（圖／品牌提供）

此外秋冬訓練新品服飾，則涵蓋Logo Love 中衝擊運動內衣、Retro Glam 短袖 T 恤及 Logo Love 靴型緊身褲，皆以吸濕排汗與高延展彈力布料設計，值得一提服飾的廓形剪裁設計感簡約，不光停留在健身房，也能成為日常穿搭的配件之一。

▲▼運動 。（圖／品牌提供）

▲▼運動 。（圖／品牌提供）

▲lululemon 首次推出Wundermost 貼身內搭系列 。（圖／品牌提供）

天氣轉涼，lululemon 首次推出Wundermost 貼身內搭系列，分別有圓領長袖上衣、立領削肩緊身連身衣以及方領長袖緊身連身衣品項，皆採用極致柔軟、輕柔親膚的創新布料 Ultra Soft Nulu™，內著設計以時尚剪裁搭配柔軟的布料，形塑出身形與肌膚完美貼合樣貌，本次共推出9款不同顏色品項，可自由搭配合身的褲裝、裙裝或是作為內襯，順應時下簡約流行。

關鍵字：

PUMA, 運動, lululemon

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