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金馬60／王柏傑自帶「貴公子氣息」　堪稱男星最佳西裝穿搭範本

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▲▼王柏傑紅毯造型。（圖／攝影中心）

▲王柏傑大型典禮偏好深色西裝造型。（圖／攝影中心）

記者曾怡嘉／綜合報導

男神王柏傑近來有不少戲劇作品，可說是相當活躍的男演員，2023年更是以電影《疫起》拿下第25屆台北電影獎最佳男主角，他的出色演技更獲得第60屆金馬獎提名最佳男主角，呼聲相當高。

▲▼疫起 。（圖／CATCHPLAY提供）

▲王柏傑在《疫起》中有著亮眼表現。（圖／翻攝自《疫起》劇照）

有著180公分的高帥外型，王柏傑可說是天生的衣架子，出席任何時尚精品活動，一走出場總是目光焦點，近期因為運動讓身材更為精瘦，任何服裝風格都能輕鬆駕馭，王柏傑自帶貴公子氣息，穿著西裝尤其適合，翻開他的出席各大活動的服裝造型，堪稱「西裝穿搭範本」。

#藍色天鵝絨西裝

▲▼王柏傑穿搭。（圖／攝影中心）

▲2022年金鐘獎紅毯造型。

選擇Giorgio Armani 2022秋冬男裝，絲質襯衫搭配深藍色天鵝絨西裝，利用材質反差，展現低調華麗風範。

#黑色微立領西裝

▲▼王柏傑穿搭。（圖／攝影中心）

▲2023年台北電影獎造型。

一身簡單的黑色西裝，卻能穿出氣派感，微立領的西裝外套搭配同色系襯衫，展現時尚不羈的形象。

#淺灰色西裝

▲▼王柏傑造型。（圖／品牌提供）

▲2023年雷達表活動造型。

以像極了白馬王子的淺灰色西裝出席雷達表活動，內搭白色合身上衣，正式中又帶點休閒。

#淺卡其復古感西裝

▲▼王柏傑造型。（圖／品牌提供）

▲2023年LV珍稀皮革展活動造型。

 以復古剪裁西裝出席活動，讓人耳目一新，獨特的雙排扣設計外套搭上西裝寬管褲，盡顯身高優勢。

關鍵字：

王柏傑, 金馬60, 紅毯造型

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