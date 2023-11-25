星巴克萌寵「水豚杯」大陸登場！頭頂橘子賣萌爆擊少女心

實習記者施至真／綜合報導

大陸星巴克又推出超萌新品啦！這回以萌寵系列為題，帶來俏皮水豚、哈士奇和北極熊等可愛動物周邊產品，其中，呼聲最高的水豚馬克杯，頭上頂著橘子的呆萌樣，讓粉絲狂喊「無法抗拒」、「肯定收卡皮巴拉（Capybara）！」

▲大陸星巴克萌寵系列周邊商品，水豚杯呼聲最高。（圖／翻攝小紅書@星巴克，下同）

大陸星巴克推出萌寵系列周邊，帶來馬克杯、保溫瓶及吸管隨行杯。當中最受矚目的「水豚馬克杯」，以淡定的呆萌表情、搭配粉嫩圍巾造型，一秒融化少女心！星巴克官方帳號更在小紅書上釋出搞笑生活照，只見水豚杯一下頭上頂橘子曬太陽，下一秒又坐在電腦前面發呆，超萌角色設定令人忍不住笑出來，也讓粉絲喊出「無法抗拒！太想全部拿下」、「不用說，肯定收卡皮巴拉（Capybara）！」

▲慵懶水豚太可愛，完全爆擊少女心。



此外，胖嘟嘟的哈士奇和躲在雪地裡的北極熊，也備受關注，以Q版造型融入白雪、禮物等聖誕元素，彷彿下一秒就會看到萌寵在雪地裡滑雪，快樂跑跳的畫面，今年冬天絕對必收。

▲哈士奇系列也吸睛，圓滾滾馬克杯太想收。



日本迪士尼則推出雪白維尼杯套，以蓬鬆的白色絨毛，搭配蜂蜜拿鐵色刺繡，打造小熊維尼的呆萌神情，細節處也不馬虎，側面的蜜蜂刺繡為整體增加亮點，搭配金色球鍊，方便出門時掛在包包上，無論手上的是冷飲還是熱飲，冬天帶上它，一秒就能被溫暖。

▲小熊維尼絨毛杯套。（圖／翻攝Disney.jp網站，下同）

杯控絕對不能錯過這款「維尼＆小豬馬克杯」，橘白撞色設計，一眼吸睛；背面字體及Logo標誌具有磨砂質感，除了色系溫暖，杯子上的可愛插畫更傳達了維尼和小豬深厚的情誼，溫暖且溫馨，迪士尼粉絲絕對不能錯過！