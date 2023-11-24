fb ig video ETtoday search mobile

愛吃巧克力讓黑頭粉刺長不停　想要好皮膚先遠離3種食物

>

▲▼巧克力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲巧克力可能會造成黑頭粉刺增生。（圖／pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

要養成好肌膚，除了使用保養品跟一般防曬預防之外，飲食也是關鍵之一，身體就像土地，滋養土地的養分也相對重要，飲食影響外表的因素也相當明顯，想要美麗的肌膚，吃進去什麼也要注意，在臉上長不停的黑頭粉刺，下面3種食物最能「促進」它生長，想遠離草莓鼻就要注意。

▲巧克力,牛奶,果汁,飲食,食物。（圖／pixabay）

▲牛奶內的激素對皮膚有影響，尤其是添加蛋白質的脫脂牛奶。

脫脂牛奶
牛奶導致黑頭的確切原因仍未肯定，但有部分專家表示，牛奶內的激素會促進粉刺的生長，特別是添加蛋白質的「脫脂牛奶」，可能會讓黑頭粉刺生的更多。

牛奶巧克力
跟黑巧克力相比，牛奶巧克力擁有更多的糖分、乳製品與反式脂肪，其實對皮膚會產生不好的影響，若想要品嚐巧克力的滋味，建議要酌量攝取、規定食用日數，或是試試黑巧克力，其抗氧化的功能，還能讓妳身體愈來愈年輕。

▲巧克力,牛奶,果汁,飲食,食物。（圖／pixabay）

▲若喜歡吃巧克力，請盡量避開牛奶成份高的巧克力，選擇以黑巧克力為主，還有抗氧化的功效。

果汁
果汁等算是健康飲品，會造成黑頭粉刺是否讓妳驚訝？雖然果汁有助健康，但有時也含有大量的糖分，若再把纖維過濾掉，飲用後血糖升高，可能會導致皮脂增生，大幅增加黑頭粉刺出現的機會。

▲巧克力,牛奶,果汁,飲食,食物。（圖／pixabay）

▲果汁有很高的糖分，大量飲用對皮膚也不好。

獨／高雄大立唐吉訶德開幕日期曝　12月初「全台最大千坪旗艦店」準備開逛
百貨電梯小姐缺人全台僅剩2百貨苦撐　業者透露其「存在必要性」

關鍵字：

皮膚, 飲食, 黑頭粉刺, 草莓鼻

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

金馬60／王柏傑自帶「貴公子氣息」　堪稱男星最佳西裝穿搭範本

金馬60／王柏傑自帶「貴公子氣息」　堪稱男星最佳西裝穿搭範本

52歲范文芳美貌數十年如一日　自曝凍齡秘訣：晚上10點前睡、早晚一杯鮮果汁

52歲范文芳美貌數十年如一日　自曝凍齡秘訣：晚上10點前睡、早晚一杯鮮果汁

無印良品新款「高領半拉鍊開襟衫」秒現天鵝頸！　率性領圍保暖更加倍

無印良品新款「高領半拉鍊開襟衫」秒現天鵝頸！　率性領圍保暖更加倍

秋冬舒適運動穿搭！PUMA夢幻色訓練鞋、lululemon首推極簡內搭必須入手 最適合當老婆的三大星座！TOP 1溫柔婉約又很體貼顧家當然是首選 LOEWE免費貼圖快下載！16款動起來好實用　UNIQLO醜白兔還可用半年 錶殼暗夜大放綠光　Bell ＆ Ross錶日夜都醒目 《八尺門》CP雷嘉汭、初孟軒自虧長太像吸引UNIQLO合作　曬兄妹款保暖穿搭 給今晚又失眠的你！心理師解析真正原因　3個助眠方法不吃藥好好睡 用4種方式確定「他是對的人」　真正的人格會從小地方顯現

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面