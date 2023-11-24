亮・珠寶／BLACKPINK捨高調首飾赴英國宴　Jennie戴蝴蝶結款甜美

▲BLACKPINK參加英國王室歡迎南韓總統尹錫悅與第一夫人金建希的國宴。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團BLACKPINK本周參加英國王室歡迎南韓總統尹錫悅、第一夫人金建希造訪的國宴，又獲得英國國王查爾斯三世頒發的榮譽勳章，表彰她們對環保及永續發展的貢獻，相當風光，4位成員在兩個隆重場合的穿搭也獲得好評，尤其各自戴上代言品牌的珠寶，款式不過分浮誇高調，完美展現優雅風格。





▲Lisa在英國國宴的造型宛如《冰雪奇緣》中的艾莎公主，搭配寶格麗頂級鑽石項鍊與耳環。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）





▲Lisa佩戴的寶格麗鑽石項鍊，主鑽為2.51克拉圓形明亮切割鑽石。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲Lisa同時戴上相同設計的寶格麗鑽石耳環。

Lisa

Lisa於英國國宴上穿湖水綠亮片斗篷禮服，化身為《冰雪奇緣》的艾莎（Elsa）公主，由於禮服上已綴滿水晶珠繡花朵圖案，不宜再搭色彩過於強烈的大件作品，於是她選擇代言品牌寶格麗鑽石項鍊與耳環，主墜飾猶如花朵的設計與服裝完美搭配。





▲Jennie參加英國國宴佩戴香奈兒蝴蝶結造型珠寶，呼應她的閃亮亮self-portrait蝴蝶結手拿包。（圖／翻攝jennierubyjane IG）





▲Jennie戴的香奈兒Ruban鑽戒，586,000元。（圖／翻攝香奈兒官網）





▲香奈兒Ruban鑽石耳環在Jennie耳際閃閃發亮，853,000元。

Jennie

身穿露肩白色禮服、手拿self-portrait蝴蝶結手拿包出席國宴的Jennie，選戴代言品牌香奈兒（CHANEL）緞帶蝴蝶結造型的RUBAN系列鑽石耳環與戒指，恰好呼應閃亮亮的手拿包，流露甜美氣息。





▲ROSÉ（左一）以黑色禮服配上Tiffany & Co. Victoria 鉑金鑲鑽垂墜耳環與手鍊。（圖／路透社）





▲ROSÉ戴的Tiffany Victoria 鉑金鑲鑽垂墜耳環，1,550,000元。

▲Tiffany Victoria鉑金鑲鑽手鍊，1,875,000元。

ROSÉ



穿著黑色心型領禮服亮相的ROSÉ，也選擇頸部留白，只戴著代言品牌Tiffany & Co. Victoria鉑金鑲鑽垂墜耳環與鑽石手鍊，長耳環隨著她行走搖曳吸睛，簡單大方。





▲Jisoo參加晚宴以Dior禮服搭配卡地亞腕錶與珠寶，在聖誕樹前拍美照。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

Jisoo

卡地亞（Cartier）代言人Jisoo在英國國宴與受獎儀式上，都戴著品牌的黑色皮錶帶腕錶，細看原來是不規則形狀著稱的Crash黃K金腕錶，雖未鑲鑽但裝飾性強烈；她同時戴上Trinity耳環、Juste Un Clou鋪鑲鑽石釘子戒指，深具畫龍點睛的效果。





▲Jisoo（右二）獲頒MBE榮譽勳章，也以Dior裙裝搭配卡地亞首飾亮相。





▲Jisoo佩戴的Crash黃K金腕錶，她配黑色皮錶帶。（圖／卡地亞提供，以下同）





▲卡地亞三環設計Trinity耳環也是Jisoo的亮點裝飾。





▲Jisoo同時戴著卡地亞Juste Un Clou 鋪鑲鑽石釘子戒指。