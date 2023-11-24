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NIKE黑五限時閃促「下殺對折」新鞋1039元到手！　adidas滿額現折800

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記者鮑璿安／台北報導

Black Friday（又稱黑五）已經成為民眾採購撿便宜的時刻，這次NIKE在官網限時帶來Cyber Week優惠，針對超過千件商品，包含新品鞋款、上衣T恤以及運動配件等都有折扣，接近半價的超殺價格，完全不輸雙11，就是要讓民眾一路買到周末！

▲▼ NIKE 。（圖／翻攝自官網）

▲Nike Court Royale AC女鞋黑五折扣 $1,039 入手。（圖／翻攝自官網）

▲▼運動。（圖／翻攝自官網）

▲Nike Court Borough 低筒 Premium鞋款，從原價$2,700降至$2,159，參與黑五優惠後來到$1,403即可入手。（圖／翻攝自官網）

▲▼運動。（圖／翻攝自官網）

▲Nike Pegasus 40男款路跑鞋。（圖／翻攝自官網）

NIKE迎接黑五帶來官網限時優惠， 11 月 20 日至 11 月 27 日，購買 2 件以上精選款式輸入折扣碼「CYBERTW」即享 65 折優惠。而且不少品項已經降價，相當於是折上折，舉例新鞋款Nike Court Borough 低筒 Premium鞋款，從原價$2,700降至$2,159，參與黑五優惠後來到$1,403即可入手，幾乎接近對折。

▲▼運動。（圖／翻攝自官網）

▲adidas在 11 月 20 日至 11 月 27 日帶來Black Friday專區，短褲下殺NT$459。（圖／翻攝自官網）

adidas同樣在 11 月 20 日至 11 月 27 日帶來Black Friday專區，滿$2500減500，滿$3500減800，多款運動短褲、短袖上衣都已經降價，是入手的好時機。
 

關鍵字：

Black Friday, NIKE, 黑五, Cyber Week, 購物

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