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5款保暖小物冬天好實用！加熱杯墊、暖風機上班族辦公桌必備

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實習記者劉于禎／綜合報導

最近氣溫下降有感，只有洋蔥式穿搭還不夠，方便又實用的保暖小物立即成為熱搜話題，除了必囤的暖暖包外，一起來看看以下5個，不論是室內或室外都能讓你暖呼呼的小物，更是上班族必備，抗寒就靠它們！

AYSWE愛蕊友肌  同心圓電子暖暖包

每到冬天一定會到超商囤貨暖暖包，傳統暖暖包快速發熱，一般視情況可使用8-24小時，變冷硬後通常都被直接丟棄，其實挺不環保，但電子暖暖包就完美解決了這些問題，只需要充電就能重複使用，還有多檔溫度可以調節，不用擔心過熱燙傷皮膚，實用性更高，而這款更厲害的是中間有拆分設計，可以一分為二，不論是獨享分別放在兩個口袋，或是分給家人、朋友一起使用都好暖。

▲▼ 保暖好物。（圖／品牌官網）

▲AYSWE愛蕊友肌 同心圓電子暖暖包。（圖／翻攝自AYSWE愛蕊友肌官網）

KEEPFIT 保暖護膝

天氣濕冷就關節疼痛的症狀有越來越年輕化的趨勢，長期久坐更有感，這時保暖護膝就派上用場了，不只好好保護膝蓋，更有三檔溫控及三檔按摩力度可以選擇，可以根據自己的需求來保養及放鬆，內側還有夾層能搭配艾絨包，是個艾灸的全新體驗，好好舒緩冬天嘎吱響的膝蓋。

▲▼ 保暖好物。（圖／品牌官網）

▲KEEPFIT 保暖護膝。（圖／翻攝自Pinkoi官網）

IGP 禮物選品店 桌面便攜式暖風機

上班族都需要一台！天冷時可憐的雙手常常露在外面無法保暖，戴上手套反而顯得笨重不方便，這個時候桌面暖風機就是我們的福音，小尺寸放在辦公桌上不卡位剛剛好，大面積的暖風吹來讓辛苦的雙手不再冷冰冰，加上可愛圖案，連心靈也被療癒，學生族也適用。

▲▼ 保暖好物。（圖／品牌官網）

▲IGP 禮物選品店 桌面便攜式暖風機。（圖／翻攝自Pinkoi官網）

OIDIRE　加熱杯墊

氣溫寒冷就算泡了杯熱茶想暖暖身子，但除了第一口是熱的，下一口再喝的時候就涼了，這個加熱杯墊就是暖茶好幫手，底部寬大的設計不挑杯款，不論是馬克杯、塑膠杯、牛奶紙盒都可以保溫，有45°C、55°C和75°C三檔可以調節，除了飲品，也可以為三明治、水煮蛋、糕點等進行保溫，不怕再吃到冷冰冰的食物。

▲▼ 保暖好物。（圖／品牌官網）

▲OIDIRE 加熱杯墊。（圖／翻攝自Pinkoi官網）

好漢草 足沐湯浴包

俗話說「腳暖身就暖」，在冬天時泡腳能讓身體更健康，也能讓全身都暖起來，除了泡熱水外，適時添加一些暖性的中藥材如當歸、玫瑰、桂枝等更能驅散體內的寒邪，而好漢草推出了多種不同需求的足浴湯包，其中「足好暖」中就添加了生薑、粉玫瑰、當歸和艾草等8種溫性中藥材，泡完消除疲勞、紓壓放鬆，身體暖和也更好入睡。

▲▼ 保暖好物。（圖／品牌官網）▲▼ 保暖好物。（圖／品牌官網）

▲好漢草 足沐湯浴包、（右）內容物有許多天然藥材。（圖／翻攝自好漢草官網）

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關鍵字：

保暖小物, 冬天, 電暖器, 護膝, 足湯, 暖暖包, 杯墊

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