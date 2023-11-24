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迪麗熱巴披金袍完美腰臀比超有殺傷力！換深V刺繡禮服美出新高度

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記者鮑璿安／台北報導

大陸演員迪麗熱巴來自新疆烏魯木齊，擁有如洋娃娃般的精緻臉孔，更是紅毯上的矚目焦點，日前她現身大陸VOGUE時尚之力盛會，穿著一套金色禮服現身，如同披上黃金鎧甲，展現前凸後翹的迷人身線，引發熱議。

▲▼迪麗熱巴 。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

▲▼迪麗熱巴 。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

▲▼迪麗熱巴 。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

▲迪麗熱巴最新演繹郭培Guo Pei 2017秋冬高級訂製禮服登場，如同黃金鎧甲超有戰鬥力。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴最新演繹郭培Guo Pei 2017秋冬高級訂製禮服登場，一頭幹練直髮，搭配這套硬挺的閃鑽金色禮服，行走之間散發氣場，有別於過往的仙氣形象，裙裝貼合身材曲線的同時又充滿堅毅效果，剪裁俐落如女性盔甲，戲劇性的方領和手套元素成為畫龍點睛的細節， 腳踩René Caovilla厚底高跟鞋Anastasia呼應，每個角度都驚艷。

▲▼迪麗熱巴 。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

▲▼迪麗熱巴 。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

▲迪麗熱巴第二套禮服是溫婉的刺繡長袍，深V剪裁非常美艷動人 。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴當晚第二套禮服同樣出自Guo Pei 2017秋冬高訂系列，截然不同的風格，清透的魚尾長裙擁有高雅氣息，加上復古唯美立體刺繡融入其中，並點綴分量感十足的燈籠袖，呈現出中式禮服的奢華色彩。VOGUE時尚之力盛會本次主題為「中國設計師Chinese designer」，由此看來迪麗熱巴選擇郭培Guo Pei非常契合主題，而她出彩的演繹方式也獲得好評。

關鍵字：

迪麗熱巴, 大陸, 女星, 造型, Guo Pei

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