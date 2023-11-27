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冬天甩肉謹記瘦身5攻略！ 早餐吃「水煮蛋」效果更加倍

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實習記者施至真／綜合報導

隨著天氣轉涼，許多人開始忍不住想吃東西、貪睡，不小心就容易養出肥滋滋的脂肪，其實平常只要掌握5個小撇步，就能輕鬆執行瘦身攻略，像是早餐吃水煮蛋、泡腳去寒，都能讓減肥事半功倍，冬天想要成功甩肉，必須先筆記起來。

▲冬天瘦身。（圖／翻攝unsplash）

▲冬天甩肉謹記瘦身5攻略。（圖／翻攝IG@taeyeon_ss）

＃一定要吃早餐

其實規律吃早餐對減肥瘦身很有幫助！已經休眠整晚的身體，需要透過早餐引燃能量的代謝，讓身體運作下去，選擇營養早餐，並控制午餐及晚餐的攝取量，即可有效控制體重。

＃補充優質蛋白質

水煮蛋有著優良蛋白質、礦物質和維生素，烹飪方式十分簡單且營養豐富。早餐吃1～2顆水煮蛋加上少許鹽和胡椒調味，搭配無糖美式咖啡、牛奶或豆漿，熱量低卻滿有飽足感，另外，運動後補充一顆水煮蛋，也能幫助修復肌肉。

▲冬天瘦身。（圖／翻攝unsplash）

▲水煮蛋當成早餐，低熱量又飽足。（圖／翻攝unsplash，下同）

水煮蛋雖然調味簡單且天然，但仍需要補充其他營養素，才能瘦得健康，也能避免因為食用過量，而導致腸胃及身體不適的狀況。

＃餐前喝湯

天氣轉涼，餐前喝湯可以產生飽足感，放慢吃飯的速度，避免吃得過量和過快，並順便溫暖身體、暖胃。不過要特別注意，胃曾出現過潰瘍病史的人，需要避免餐前喝湯，若將胃酸稀釋，反而容易影響消化率，讓胃不舒服。

▲冬天瘦身。（圖／翻攝unsplash）

＃維持簡單有氧運動

冬天我們的身體為了維持溫暖，會消耗更多熱量來抵禦寒冷天氣，而慢跑、健走、騎腳踏車等簡易的有氧運動，強度不高卻能讓你輕鬆瘦，燃脂功力可說是一等一的好！

▲冬天瘦身。（圖／翻攝unsplash）

＃泡腳去寒

冬天泡腳超療癒，除了能幫助四肢末端血液循環、放鬆肌肉，也會消除水腫、提高新陳代謝。泡腳時也須注意水溫不能太高、時間建議泡10-15分鐘，另外，泡腳後需要特別注意保暖，避免著涼。

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關鍵字：

冬天, 瘦身, 減肥, 瘦身攻略, 水煮蛋

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