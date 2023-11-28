說・流行／Polo衫如何甩老態成新學院風標誌？從GUCCI秀場到名人撞衫都有它

記者鮑璿安／台北報導

新式學院風Preppy Style被時尚圈點評為最適合日常穿搭的風格，是一個遊走於Y2K潮流和Quiet Luxury﻿的折衷之道，不再墨守成規，多了叛逆青春氣息，其風格的代表單品「Polo shirt 」更已經悄悄蛻變出全新姿態，一甩老態印象，甚至在2024春夏伸展台激蕩出嶄新火花。





▲名媛希爾頓姐妹（The Hilton Sisters）喜愛Preppy Style。（示意圖／CFP）

Preppy Style一詞源自貴族才能讀的預科學校（preparatory school），以美國常春藤名校著裝為代表，熱衷運動、交際以及度假的貴族預科生（preppy）穿著制服形式的西裝外套，散發一股玩世不恭的學院時尚感。在復古風Y2K催化下，變化性極高的Preppy Style更加流行，一步步從校園走入當代街頭。

▲由Miuccia Prada操刀的MIU MIU 2024春夏系列，可見Polo shirt 的創新疊搭 。（圖／品牌提供）

而最近更會發現，Preppy Style代表性的Polo shirt ，在各大精品秀場上賺足視線，更多了一些高奢意涵。由Miuccia Prada操刀的MIU MIU 2024春夏系列簡直是復古美式學院風的天下，這件嶄新的Polo shirt不如以往收緊廓形，少了老舊嚴肅感，採取無性別、寬鬆的方式呈現，解開扣子疊搭西裝外套，輕而易舉成為秀上的標誌性搭配。





▲Sabato De Sarno執掌GUCCI首秀，給了Polo shirt學院風最高級的舞台。（圖／品牌提供）

Preppy Style上演乖乖牌的叛逆，給了向來拘謹的學院風一絲喘息空間，即便是GUCCI新任創意總監Sabato De Sarno上任後首秀，也能發現Polo shirt的蹤跡，2024春夏系列誕生以針織手法塑形的翻領上衣，上演新穎的減法美學，點綴上品牌象徵紅綠邊緣細節，輕巧呼應同材質短褲，邁出青春感的步伐。試圖擺脫Polo shirt高齡的印象，以奢侈品工藝美學重新演繹。

除了秀場所見，影響力人物Rihanna 與Hailey Bieber在私服造型不約而同選擇了Loewe 條紋Polo shirt，搭配寬鬆牛仔褲引領街頭時尚，尤其是Rihanna刻意露出孕肚的模樣，手持 Louis Vuitton 盒型手袋、腳踩Timberland 靴款，這一穿搭也在社群掀起高度討論，或許該試著找回曾經最熟悉的的Polo shirt，2024年只會更常出現在你我視線裡。