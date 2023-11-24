fb ig video ETtoday search mobile

美女網紅甩名牌包亂塞惡名　開箱絕美豪宅、衣帽間像精品店

>

▲▼Chiara Ferragini 。（圖／翻攝IG）

▲Chiara Ferragni開箱新家，名牌包終於有宛如精品店的陳列空間了。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

記者陳雅韻／台北報導

IG有2970萬粉絲追蹤的義大利時尚美女網紅Chiara Ferragni，是身價上億元的富婆，名牌包收藏規模相當可觀，曾po出香奈兒（CHANEL）、愛馬仕（Hermes）、LV（Louis Vuitton，路易威登）等名牌包層層疊疊才擠得進櫃子的凌亂場景，被網友狂酸「包包壓力好大，快不能呼吸了」，不過她近日終於解決這個問題，舉家搬入位於義大利知名景點科莫湖旁的豪宅，名牌包終於按照品牌、色系與尺寸完美陳列，猶如精品店。

▲▼Chiara Ferragini 。（圖／翻攝IG）
▲猶記得Chiara Ferragni的各種顏色香奈兒包已多到得層層疊疊才擠得下，連愛馬仕白色柏金包已快被擠掉了。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲▼Chiara Ferragini 。（圖／翻攝IG）

▲▼Chiara Ferragini 。（圖／翻攝IG）
▲Chiara Ferragni的豪宅位於義大利著名景點科莫湖旁。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

Chiara Ferragni位在科莫湖旁的新居，擁有庭院可坐在湖邊欣賞美景，而室內裝潢也相當優雅精緻，她與饒舌歌手老公Fedez最需要超大的衣帽間，Chiara不僅有一面牆陳列名牌包，還有許多抽屜依品牌收納包款；女兒逛進老公的斜間，才讓網友驚嘆原來Fedez也是「蜈蚣」，潮鞋與名牌鞋的收藏相當可觀。

▲▼Chiara Ferragini 。（圖／翻攝IG）
▲Chiara Ferragni自拍衣帽間，精品鞋與包整齊收納。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲▼Chiara Ferragini 。（圖／翻攝IG）
▲Chiara Ferragni老公的鞋款收藏也相當驚人，女兒在鞋間玩耍。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲▼Chiara Ferragini 。（圖／翻攝IG）
▲精心布置的兒童房。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

一家四口的生活空間也經過精心打造，起居室、兒童房、浴室各有特色，最令人羨慕的是從主臥室就能欣賞科莫湖美景，房間旁懸掛名人家必備的義大利設計師Ettore Sottsass傑作霓虹燈「波浪鏡」，預料未來Chiara Ferragni自拍美照，都會在此鏡子前完成。

▲▼Chiara Ferragini 。（圖／翻攝IG）
▲Chiara Ferragni新居優雅的一角。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲▼Chiara Ferragini 。（圖／翻攝IG）
▲Chiara Ferragni坐在長沙發上相當愜意。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲▼Chiara Ferragini 。（圖／翻攝IG）
▲主臥室旁設有名人家都有的義大利設計師Ettore Sottsass傑作霓虹燈「波浪鏡」。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲▼Chiara Ferragini 。（圖／翻攝IG）
▲愛犬在設有浴缸的浴室休息。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

►LACKPINK獲頒英王室勳章秀優雅衣Q　Jennie藏不住得意笑瞇了眼

►亮・珠寶／BLACKPINK捨高調首飾赴英國宴　Jennie戴蝴蝶結款甜美

關鍵字：

Chiara Ferragni

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

亮・珠寶／BLACKPINK捨高調首飾赴英國宴　Jennie戴蝴蝶結款甜美

亮・珠寶／BLACKPINK捨高調首飾赴英國宴　Jennie戴蝴蝶結款甜美

錶殼暗夜大放綠光　Bell ＆ Ross錶日夜都醒目

錶殼暗夜大放綠光　Bell ＆ Ross錶日夜都醒目

拳王阿里冠軍腰帶變筆夾　萬寶龍筆上再現勝利振臂剪影

拳王阿里冠軍腰帶變筆夾　萬寶龍筆上再現勝利振臂剪影

BLACKPINK獲頒英王室勳章秀優雅衣Q　Jennie藏不住得意笑瞇了眼 蕾哈娜太狂把1236萬鑽錶當腳鍊　看時間得翹腳　 凱特王妃罕見露美腿了　紅斗篷裝同框「南韓最美第一夫人」 BLACKPINK合約未定驚喜合體英國國宴　Lisa透紗裝變身艾莎公主 蕾哈娜皮衣包緊只露美腿　千萬鑽石閃爆回歸時尚圈 梅西世足賽冠軍球衣要賣3億　有望飆破體育紀念品拍賣天價紀錄 「歐洲最美王子妃」紅裝慶摩納哥生日　夏琳王妃貴氣珠寶勝出

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面