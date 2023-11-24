美女網紅甩名牌包亂塞惡名　開箱絕美豪宅、衣帽間像精品店

▲Chiara Ferragni開箱新家，名牌包終於有宛如精品店的陳列空間了。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

記者陳雅韻／台北報導

IG有2970萬粉絲追蹤的義大利時尚美女網紅Chiara Ferragni，是身價上億元的富婆，名牌包收藏規模相當可觀，曾po出香奈兒（CHANEL）、愛馬仕（Hermes）、LV（Louis Vuitton，路易威登）等名牌包層層疊疊才擠得進櫃子的凌亂場景，被網友狂酸「包包壓力好大，快不能呼吸了」，不過她近日終於解決這個問題，舉家搬入位於義大利知名景點科莫湖旁的豪宅，名牌包終於按照品牌、色系與尺寸完美陳列，猶如精品店。



▲猶記得Chiara Ferragni的各種顏色香奈兒包已多到得層層疊疊才擠得下，連愛馬仕白色柏金包已快被擠掉了。（圖／翻攝chiaraferragni IG）



▲Chiara Ferragni的豪宅位於義大利著名景點科莫湖旁。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

Chiara Ferragni位在科莫湖旁的新居，擁有庭院可坐在湖邊欣賞美景，而室內裝潢也相當優雅精緻，她與饒舌歌手老公Fedez最需要超大的衣帽間，Chiara不僅有一面牆陳列名牌包，還有許多抽屜依品牌收納包款；女兒逛進老公的斜間，才讓網友驚嘆原來Fedez也是「蜈蚣」，潮鞋與名牌鞋的收藏相當可觀。



▲Chiara Ferragni自拍衣帽間，精品鞋與包整齊收納。（圖／翻攝chiaraferragni IG）



▲Chiara Ferragni老公的鞋款收藏也相當驚人，女兒在鞋間玩耍。（圖／翻攝chiaraferragni IG）



▲精心布置的兒童房。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

一家四口的生活空間也經過精心打造，起居室、兒童房、浴室各有特色，最令人羨慕的是從主臥室就能欣賞科莫湖美景，房間旁懸掛名人家必備的義大利設計師Ettore Sottsass傑作霓虹燈「波浪鏡」，預料未來Chiara Ferragni自拍美照，都會在此鏡子前完成。



▲Chiara Ferragni新居優雅的一角。（圖／翻攝chiaraferragni IG）



▲Chiara Ferragni坐在長沙發上相當愜意。（圖／翻攝chiaraferragni IG）



▲主臥室旁設有名人家都有的義大利設計師Ettore Sottsass傑作霓虹燈「波浪鏡」。（圖／翻攝chiaraferragni IG）



▲愛犬在設有浴缸的浴室休息。（圖／翻攝chiaraferragni IG）