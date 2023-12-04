趙露思竟是睡衣大戶！小熊貓舉手好可愛　情侶套裝連陳哲遠都在穿

實習記者劉于禎／綜合報導

憑藉《偷偷藏不住》、《傳聞中的陳芊芊》等陸劇爆紅的女星趙露思，在一次採訪中曾提到她家中有一整面牆都是睡衣，而且去拍片時，也都是穿著睡衣到片場換戲服，可見她對睡衣是多麼的喜愛，今天盤點4個趙露思愛穿的睡衣品牌，這家連陳哲遠、肖戰和白鹿也都穿過。

Bananain蕉內－小熊貓毛絨睡衣

趙露思近期成為Bananain蕉内品牌代言人，為全新的絨絨家居服系列演繹，釋出一段超可愛花絮，在廣告中趙露思穿著小熊貓毛絨睡衣、戴著髮箍，短短幾秒賣萌影片就讓粉絲不斷重看，此系列有多種小動物圖案代表著不同含義，而趙露思穿的「小熊貓」正代表著在自我空間隨性肆意，加上她的甜妹形象，帶來了滿滿的幸福與治癒感。Bananain蕉内家的毛絨睡衣特別將扎人的縫製標籤，改成印在外面的無感標籤，穿起來特別舒適又柔軟，非常值得收一套。

Gukoo果殼－白雪公主睡衣



趙露思不只是睡衣控，還是個不折不扣的迪士尼粉絲，這件白雪公主睡衣在冬天穿超保暖，大陸品牌Gukoo果殼有相似款，他們家的睡衣都走軟萌風，不僅有大家最熟知的米奇、米妮、維尼等，連奇奇蒂蒂、瑪麗貓、壞貓咪路西法這些較小眾討喜的角色也都有，小編自己也有買趙露思同款，毛絨絨材質配上大大的帽子，穿上直接變成在逃公主，可愛滿分！

▲趙露思在片場穿白雪公主睡衣。（圖／翻攝自amazon.jp、IG@zhaolusi_rosyzhao）

THE BEAST野獸派

情侶絕對不能錯過這家睡衣！《偷偷藏不住》趙露思、陳哲遠戲裡甜度滿分，戲外也有好默契，都愛穿動物印花睡衣，兩人都選擇THE BEAST野獸派，有別於完全相同的款式，野獸派的情侶款常以同版型或是同元素，配上不同顏色做搭配，服裝互有關聯性又不張揚，適合想偷偷放閃的情侶們，肖戰和白鹿也都很愛穿他們家的睡衣。

▲趙露思、陳哲遠都穿動物印花睡衣。（圖／翻攝自小紅書@圓圓的遠遠）

MANITO曼尼陀

真絲愛好者快來！在眾多可愛風的睡衣裡，趙露思當然也有簡單卻質感超好的款式，MANITO這件米白色直條紋睡衣，使用透氣性超好的真絲，穿上的舒適感會讓你愛到捨不得脫下，V領開襟微露出肌膚的小性感，小編看了立刻好想收一套。另外也有長洋裝、短袖短褲套裝可以選擇，高級感滿滿的睡衣女孩一定要有一件吧！

▲MANITO曼尼陀。（圖／翻攝自微博@趙露思、小紅書@MANITO曼尼陀）