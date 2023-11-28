朴敏英新戲剩37kg「臉頰凹陷」太敬業！　加碼3款膠原蛋白還原澎潤感

實習記者施至真／綜合報導

韓國tvN新劇《和我老公結婚吧》公開一組朴敏英的劇照，只見她頭戴毛帽、面容憔悴，為戲瘦到只剩37公斤，與以往甜美、有精神的形象迥然不同，令網友敬佩直呼「快要剩骨頭了吧」、「歐膩太敬業！」並希望朴敏英之後可以慢慢恢復，今天加碼整理3款膠原蛋白，還原肌膚Q彈澎潤感。

朴敏英在《和我老公結婚吧》中，飾演在花樣年華罹癌的平凡女性「姜智媛」，夾雜在無能丈夫、婆家以及辛苦職場生活之間。為了詮釋在艱難治療和疲憊生活中即將崩潰的角色，朴敏英將體重減到只剩37公斤，臉頰凹陷、面容蒼白憔悴，完美飾演癌症病人角色，讓網友直呼「164公分37公斤快要剩骨頭了吧」、「歐膩太敬業了」、「憔悴消瘦感超還原，歐膩辛苦了，注意健康呀」。

朴敏英經常在IG分享日常生活的美照，並透過規律運動、飲食，養成螞蟻腰和蜜桃臀，這回為了拍戲瘦成骨頭人，更需要補充膠原蛋白，才能避免皮膚衰老、失去光澤彈性，以下推薦3款膠原蛋白，選對種類才最能被身體吸收！

▲朴敏英經常在IG分享生活美照。（圖／翻攝IG@rachel_mypark）

＃魚類萃取膠原蛋白

市面上大部分膠原蛋白產品，多為動物性蛋白，其中魚類萃取出來的膠原蛋白分子，相比畜肉萃取來得更為細緻，且分解率也高出許多，因此選擇魚類萃取膠原蛋白更佳。

▲膠原蛋白種類多元，包括粉、膠囊、錠、飲品等等。（圖／翻攝DR.WU官網）

＃蜂王乳膠原蛋白

蜂王乳營養價值高，可以滋補強身，堪稱美容專屬聖品。近來有些品牌會在膠原蛋白中加入蜂王乳成分，小分子膠原蛋白更好吸收，且養顏美容效果更加倍。

▲蜂王乳結合膠原蛋白，美麗更加乘。（圖／翻攝蜜蜂故事館）

＃膠原蛋白面膜

除了「內服」也需要「外用」，使用富含膠原蛋白的面膜產品，不僅能幫肌膚補足水分，也能延緩細紋產生，為肌膚增加保護力，讓肌膚更佳彈潤透亮。