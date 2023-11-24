HUBLOT紫色雄獅錶好霸氣　英超足球迷一眼認出

▲HUBLOT經典融合英超聯賽計時碼錶限量發行100只，383,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

與足球界關係緊密的瑞士名錶HUBLOT（宇舶），近期與足壇地位舉足輕重的英格蘭超級足球聯賽（Premier League，簡稱英超）攜手，打造限量100只的經典融合英超計時碼錶，緞面拋光的42毫米鈦金屬錶殼，搭配英超代表色紫色放射狀面盤和錶帶，並於面盤與錶背裝飾英超標誌雄獅圖案，展現霸氣。



▲HUBLOT經典融合英超計時碼錶錶背裝飾英超聯賽的王冠雄獅圖騰。

英超旗下擁有曼聯、兵工廠、切爾西和利物浦等20支頂尖球隊，是全球最多人觀看的體育聯賽，HUBLOT擔任英超官方計時，曾於2020年為其打造Big Bang e英超智能錶，今年加入機械錶款式經典融合英超計時碼錶，於3時小秒盤位置點綴王冠雄獅圖案，讓球迷一眼認出。



▲Dior第3度為法國巴黎聖日耳曼足球俱樂部設計官方服飾，球員們穿上2023-2024賽季的官方服飾。（圖／Dior提供）

時尚品牌也與足球名隊合作密切，Dior第3度為法國巴黎聖日耳曼足球俱樂部設計官方服飾，推出2023-2024賽季的官方服飾系列，以黑、灰與藍色為主色調，設計哈靈頓風格短夾克（Harrington Jacket）與鞋面點綴有經典CD標誌的Dior Explorer樂福鞋，展現休閒卻不失優雅的風格；並創作雙排扣西裝，飾有迪奧先生名字縮寫CD別針於翻領處，姆巴佩等球員們親自上陣示範，相當帥氣。

