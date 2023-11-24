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星巴克熊熊杯架包巨可愛！　11／28起限定門市開賣

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記者蔡惠如／綜合報導

星巴克近期針對即將開幕的新門市，推出專屬設計商品，除了以門市外觀為發想之外，近期還推出以星巴克熊為設計的超可愛杯架包，立體的造型讓整個熊頭可愛度加倍，若不放置杯子，也可以拿來放爆米花、糖果或餅乾等小物，直接背了就走吸睛度100%，單品一公布就吸引千人按讚直說好可愛。

▲星巴克熊熊杯包，台灣寶可夢中心。（圖／翻攝星巴克官方粉絲頁、寶可夢台灣粉絲頁）

▲星巴克熊熊杯包一po文就引發網友熱議。（圖／翻攝星巴克官方粉絲頁、寶可夢台灣粉絲頁，以下同）

星巴克位於台中沙鹿台灣大道上的北勢門市即將開幕，該門市為星巴克25周年的紀念店，獨棟且擁有特色屋頂的造型設計，還有一整片全是玻璃區域的採光區，從屋頂直鋪而下的落地窗十分引人注目，從新建中就引發許多在地人好奇，店外還有一片綠色草皮的陽光區。

▲星巴克熊熊杯包，台灣寶可夢中心。（圖／翻攝星巴克官方粉絲頁、寶可夢台灣粉絲頁）

其實該門市除了是25周年紀念店之外，也將是星巴克在台首間綠能門市Greener Store，有許多元素都是以環境永續為發想，而首波曝光的店內獨家商品，也是以綠色為元素，包括馬克杯、環保袋、隨行杯卡等，都是一再重複利用、避免製造一次性使用的產品，以符合該店的主要訴求。

▲星巴克熊熊杯包，台灣寶可夢中心。（圖／翻攝星巴克官方粉絲頁、寶可夢台灣粉絲頁）

但要環保愛地球，可愛也是一定要，以星巴克熊為發想的杯架包，也即將在該店獨家登場，炒可愛的熊熊造型，可容納兩個Kermit杯，讓你穩穩地買咖啡，若不放杯子，也可以放爆米花等零食或隨身小物，即便放在家中也是超可愛的擺設，袋子一背就能帶出門，陪你隨時療癒都ＯＫ。

目前已知星巴克熊杯架包將成為沙鹿北勢門市開幕的限定商品，該門市也將在11／28正式開幕，到時不妨去台灣首間星巴克綠能門市嚐鮮一下吧！

▲星巴克熊熊杯包，台灣寶可夢中心。（圖／翻攝星巴克官方粉絲頁、寶可夢台灣粉絲頁）▲星巴克熊熊杯包，台灣寶可夢中心。（圖／翻攝星巴克官方粉絲頁、寶可夢台灣粉絲頁）

而台灣首間寶可夢中心Pokémon Center也宣布將於12／8正式開幕，地點位於新光三越信義新天地A11 3樓，其為全球第二間的海外店，超過百坪的空間，也會成為寶可夢迷接觸新品與活動的社交場所，此外也以高可愛的快龍與寶可夢作為台灣店的主要LOGO。  

▲星巴克熊熊杯包，台灣寶可夢中心。（圖／翻攝星巴克官方粉絲頁、寶可夢台灣粉絲頁）▲星巴克熊熊杯包，台灣寶可夢中心。（圖／翻攝星巴克官方粉絲頁、寶可夢台灣粉絲頁）

最新消息是該店將以台灣夜市及水果為發想，推出各種原創商品，並將於Pokémon Center TAIPEI登場。在攤販綿延的夜市氛圍中，被各式各樣的水果包圍的寶可夢們開心地遊逛的樣子，以此為設計概念推出的原創商品，希望消費者能感染到寶可夢在地的氛圍。

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關鍵字：

星巴克, 熊熊包, 沙鹿, 北勢, 寶可夢

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