冬天掉髮暴增！7招養回豐盈健康髮量　吹整兩步驟蓬鬆更持久

實習記者劉于禎／綜合報導

一到冬天，許多人都有感掉髮量暴增，冬天相比其他季節更容易掉髮，因乾冷天氣使血液循環變慢加上乾燥等因素，輸送至頭髮的營養不夠，讓頭皮變乾導致毛囊脆弱，一不小心拉扯就容易掉髮，不正確的洗頭方式和日常一些習慣也都會增加掉髮量，牢記以下7點，讓你擁有朋友都羨慕的髮量。

洗髮時

避免用過熱的水洗太久

天氣冷就想洗個熱水澡，但要切記洗頭一定要用溫水，熱水有去油脂的效果，加上清洗時間過久，容易讓原本就乾燥不易出油的頭皮雪上加霜，髮絲失去彈性使頭髮容易掉落，所以洗髮時，水溫最好維持在35~40度。

▲過熱的水容易傷害頭皮。（圖／pixabay）



使用保濕型的洗髮精

許多人會有習慣將一瓶洗髮精用光，甚至還要加水搖一搖倒乾淨後才願意開下一瓶，但頭髮每個季節所需要的照顧不同，衣服要換季，洗髮精當然也要，因為冬天較乾燥所以可以選擇保濕型的洗髮精，來舒緩頭皮乾燥所導致的搔癢問題，像BOTANIST植物性滋潤型洗髮精，或堪稱「髮肌美顏飲」的LUX胺基酸機能飲系列都是網友推薦好用的保濕洗髮精。

▲BOTANIST植物性滋潤型洗髮精、LUX麗仕角蛋白胺基酸洗髮精。（圖／翻攝自IG@botanist_chinese、屈臣氏官網）

定期頭皮護理

我們都知道臉部需要定時去角質才能讓保養品更好的吸收，頭皮當然也是，長時間的毛囊阻塞就容易導致掉髮問題，夏天建議一周一次，但冬天因為代謝變慢2-3周一次即可，做好頭皮護理工作，才能擁有豐盈的髮量。LE BORN海鹽頭皮淨化霜可以深層清潔頭皮帶來舒適感受；JuliArt淨化液添加檸檬酸複合物溫和軟化老廢角質，改善頭皮毛孔阻塞，這兩款精緻女孩都必收。

▲LE BORN海鹽頭皮淨化霜、JuliArt甘草次酸角質淨化液。（圖／翻攝自LE BORN、JuliArt官網）

洗髮後

熱風吹完換冷風

你是不是都用熱風吹到全乾呢？還是在羨慕別人有蓬鬆的高顱頂，而自己的頭髮卻超塌？編輯實際詢問過髮型師，並實測後，使用熱風吹到8分乾再換成冷風塑型，可以讓髮根的蓬度更持久，並且使用冷風吹也能減少對頭髮的傷害。

▲吹頭髮不要用太熱的溫度。（示意圖／Pixabay）

適當的按摩頭皮

在洗髮後，使用指腹或梳齒較粗的梳子，輕輕地繞著頭部按摩可以促進新陳代謝，刺激毛髮生長，也能達到紓壓、放鬆的效果，花短短5分鐘就能幫助維持豐盈髮量。

日常習慣

避免過度拉扯

有綁頭髮習慣的女生，一定要養成使用髮圈來綁髮，如電話線、大腸圈等，千萬不要貪圖方便而使用一次性的橡皮筋，橡皮筋在每次拉扯下後都對髮質很傷；另外頭髮打結時，也不要硬扯，可以多使用順髮梳就能輕鬆將打結梳開。

▲Invisibobble神奇魔髮圈、Nuway雙C頂級霧面專業梳。（圖／翻攝自IG@invisibobble、@nuway_4hair）

少吃辛辣、油膩的食物

一到冬天很多人都喜歡吃麻辣鍋或重口味食物，但過度刺激的食物容易刺激皮脂腺讓頭皮出油，導致油水失衡，所以麻辣鍋、薑母鴨這些冬天幸福感來源，適量吃即可，平時養成飲食均衡習慣可以讓頭髮更健康，長得更好更快。

▲少吃辛辣、高油食物容易刺激頭皮。（示意圖／Pexels）