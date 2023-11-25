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LIFE・經典／日本不二家新LOGO登場　找找PEKO牛奶妹在哪裡

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▲不二家新LOGO設計。（圖／翻攝日本不二家官網）

▲不二家新LOGO設計，變得更加簡潔，意象更深。（圖／翻攝日本不二家官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在今年11月迎來113周年的日本不二家，對外公布了新的品牌LOGO，只見大家熟悉的PEKO牛奶妹不見了，然而新的品牌識別，卻似乎仍有熟悉的感覺，新作由日本設計師木住野彰悟操刀，將PEKO牛奶妹最熟悉的線條，去蕪存菁的留下，達到極簡卻直覺熟悉的意象，就是她的一抹嘴角微笑。

▲不二家新LOGO設計。（圖／翻攝日本不二家官網）

每次看到不二家，就會想到PEKO牛奶妹的招牌表情，那個吃過甜食、由嘴角揚起的線條，就像是幸福的曲線，小小的舔舌，簡單就呈現出意猶未盡的滋味，而新LOGO的設計者木住野彰悟（Shogo Kishino），曾多次跟無印良品合作，在業界獲獎無數，還曾任Good Design Award的評審，是當代設計大師，他的作品帶有日本現代風的清新簡約風格，且呈現出一股舒服的氛圍。

▲不二家新LOGO設計。（圖／翻攝日本不二家官網）

日本不二家始創於1910年，當時的橫濱社會風氣相當西化，不二家也以西洋甜點蛋糕店的姿態誕生，第一代藤井林右衛門從美國回來後，把不二家轉型做成咖啡館，並將蘇打水加上果汁，推出有滋味的蘇打汽水，大受歡迎，1923年前往東京擴點，推展加盟事業。

而在1950年，第二代社長在看完舞台劇後，覺得台上可以晃動頭部的紙製人偶很可愛，似乎能為戰後蕭條的城市氣氛增添新的活力，所以突發奇想，設計出PEKO牛奶妹的人偶放在銀座六丁目的不二家，可愛的表情加上頭可以擺動的療癒模樣，吸引了許多路人的注意，馬上成為人氣王，次年推出的牛奶糖商品，更直接採用PEKO的包裝，順勢成為不二家的吉祥物了。

 
 
 

然而不二家的百年歷程，也帶出了日本社會不少風潮，像是在成立之初，不二家其實是間西洋蛋糕店，在當時的社會上是奢侈品，通常是值得慶祝的事件或特殊節日，民眾才會買來吃的，而品牌也意識到節日的感受是如此重要，在70年代發起了白色情人節活動，而3／14的白色情人節也因此流傳至今。

▲不二家新LOGO設計。（圖／翻攝日本不二家官網）

之後，美國設計師Raymond Loewy於1961年，再為不二家設計出「F LOGO」，F的英文字有多重意義，代表F字亦有著多重意義，包括Familiar、Flower、Fantasy、Fresh還有Fancy，此外，當然還有最重要的「FUJIYA」（不二家）。

回到2023年木住野彰悟操刀的新LOGO，將PEKO最幸福的部分化作最簡單的設計，彷彿也象徵著最純粹的幸福，其實都是生活片刻的累積，但有些支持者可能對於PEKO可愛的面孔消失在LOGO上覺得有點可惜，請別擔心，PEKO仍會在產品包裝上陪著大家。

 
 

不過今年BURBERRY也將品牌最初的戰馬，回歸到自家最新的LOGO上，PEKO永遠是代表不二家的吉祥物，未來是否有可能會回歸品牌標識上，誰知道呢？

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關鍵字：

LIFE, 經典, 不二家

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