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佘詩曼《新聞女王》10殘酷職場金句：不給對手留漏洞，才叫贏

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記者鮑璿安 ／台北報導

佘詩曼繼《賭城群英會》後再度與馬國明合作主演新劇《新聞女王》，劇情圍繞新聞從業人員，佘詩曼飾演SNK News首席女主播，因多年前報導賊王案聲名大噪而奠定「新聞女王」地位，霸氣演出簡直是新聞部「宮心計」，其中超殘酷的職場台詞更是掀起熱議。

▲新聞女王 。（圖／翻攝自新聞女王微博）

▲新聞女王 。（圖／翻攝自新聞女王微博，以下同）

1. 公司和同事是兩個獨立的個體，界限劃得越清晰，才越能夠置身事外。

2. 聰明過頭也分兩種，一種聰明但不聽話，頂撞上司，一種聰明到功高蓋主，同樣忌諱。

3. 會打麻將的通常都很會做人，不要聽別人怎麼說，想知道他做什麼牌，要看他打什麼牌，光聽牌沒用。

4. 不給對手留漏洞，才叫贏。

▲新聞女王 。（圖／翻攝自新聞女王微博）

5. 責任你不想負，權利又想占盡，哪有這麼好的事情。

6. 我是退下來了，但你看我現在這個位置，始終沒人能頂替。

7. 老爸沒辦法選，老公是你自己選的，還選個這麼廢的，做女人做成你這樣真是失敗。

8. 我管你什麼天職，我是來求職的，收多少錢就做多少事，我怎麼會便宜公司。

▲新聞女王 。（圖／翻攝自新聞女王微博）

9. 你寧願用戴著三克拉戒指的手去擦眼淚，也不願意用你的傷痕去證明你反抗過，那你就是懦弱，如果你肯站出來，這些都是你的戰績，你就是英雄。

10. 這個世界從來都不公平，哪有那麼多苦盡甘來，你把在學校學到的東西全都忘了，總之不要嘗試在這裡找原因，要找方法，想盡方法留下。

關鍵字：

佘詩曼, 新聞女王, 馬國明

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