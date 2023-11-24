沛納海年曆錶功能一眼看懂　台中新店錶迷有眼福　

▲沛納海台中大遠百專賣店重新裝潢開幕。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）在台布局動作頻頻，繼插旗台北東區進駐新光三越Diamond Towers開設專賣店後，台中大遠百概念店也以嶄新設計重新開幕，緊接著台北101也將開出新店，提供消費者舒適的賞錶空間。甫開幕的台中大遠百店祭出2款在台首曝光的新作，分別是Radiomir Annual calendar年曆腕與Luminor Chrono Carbotech™腕錶，實用與休閒風錶款一次到位。



▲沛納海台中大遠百專賣店搶先曝光Radiomir Annual calendar年曆腕錶，1,207,000元。

Radiomir Annual calendar年曆腕錶是沛納海第一款年曆複雜功能腕錶，一如品牌的簡約美學，各項功能一目了然，星期與日期並列於3時方向，同一位置設有小箭頭，用來指示外圈的月份，每逢月底外圈旋轉一格推至下一個月，簡單明瞭的設計歸功於P.9010/AC自動上鍊機芯；於台中大遠百店同步亮相的Luminor Chrono Carbotech™ 腕錶，採用比鈦金屬和精鋼分別輕14%和36%的Carbotech™碳纖維複合材質，舒適性與耐用性雙雙提升。



▲沛納海Luminor Chrono Carbotech™腕錶，510,000元。

黑色帥錶新選擇還有IWC（萬國錶）飛行員高性能計時腕錶41「Mercedes-AMG馬石油F1™車隊」特別版，錶殼以輕盈且堅硬、抗刮的瓷化鈦金屬（Ceratanium®）打造，呈現霧黑色彩，新特點是陶瓷錶圈陶瓷錶圈配有測速刻度，讓佩戴者能夠測量與行駛距離相關的平均速度。



▲IWC飛行員系列計時腕錶41「Mercedes-AMG馬石油F1™車隊」特別版，440,000元。（圖／IWC提供）