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胃經常不舒服？營養師教你「簡單10招顧胃」：天冷別補太多

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▲▼營養師傳授護胃10招。（圖／Unsplash）

▲天冷吃補過頭，小心傷胃。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人飲食精緻化與生活步調快速，超過一半的人幾乎都有胃痛經驗，營養師宋明樺提醒，冬天氣溫驟降，不少人喜歡趁天冷進補，時常吃得又油又飽，長期下來小心胃病找上門，營養師教你10招輕鬆護胃，慢慢改變會有感覺。

#飲食規律、定食定量

營養師宋明樺提醒，即便工作再忙，時間到了仍要吃點東西，像是上班族可隨身放些蘇打餅乾和原味堅果，真的沒時間就加減吃一點，以免漏餐導致下餐爆食。

#不要吃太飽

三餐若是定時定量，就能避免吃太飽，建議每一餐吃到7-8分飽即可，若是習慣晚餐後要吃點水果的人，晚餐更不能吃太多，避免胃部負擔與熱量破表。

#正餐食物種類盡可能越多越好

營養師提醒，胃食道逆流患者若是單純吃高精緻澱粉食物，容易引發胃酸分泌過多，造成身體不適，因此當餐除了澱粉外，還要有有豐富的蛋白質、油脂、蔬菜類，食物種類越多，相互牽制對於胃酸分泌影響較小。

#酒能不喝就別碰

久久喝點小酒可以怡情，但若是太常喝酒，小心對胃黏膜有直接性傷害，而香菸中的有害成分也不輸酒精，菸酒盡量少碰較好。

▲▼營養師傳授護胃10招。（圖／Unsplash）

#胃痛不適，別碰刺激性食物

當胃病發作時，辛辣、富含咖啡因的食物先暫時避免，刺激成分使得胃黏膜充血，加重炎症，待狀況穩定適量吃是可以的。

#減少太冰、太熱、粗糙食物

過冷的食物容易導致胃痙攣，胃內黏膜血管收縮而傷害黏膜，過熱的食物可能直接燙傷或刺激黏膜，過硬、粗糙食物可能使得黏膜摩擦而受傷，簡單來說就是適溫、不軟不硬的食物較適合。

#飲食不要吃太油

肥肉、皮、油煎、油炸食物等食物會延緩胃的排空，增加消化吸收的難度，餐後容易有飽脹感，增加胃痛的可能。

#晚餐避免容易產氣的食物

一般氣味較明顯的蔬菜、豆製品、乳製品等都是比較容易產氣的食物，營養師宋明樺建議，晚餐盡量避免大量攝取、或是生食。

▲▼營養師傳授護胃10招。（圖／Unsplash）

#吃東西慢一點

食物在口腔多咬幾口，相對的就是減少胃的工作負擔，胃都已經在生病或是受傷了，就讓口腔多幫它一點忙吧！

#避免睡前吃太多東西

睡前吃太多食物容易導致括約肌鬆弛，胃酸逆流到食道的機率就可能增加。

▲▼營養師傳授顧胃10招。（圖／翻攝自FB/營養師宋明樺）

▲（圖／翻攝自FB/宋明樺營養師）

關鍵字：

胃痛, 顧胃, 營養師, 生活習慣

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