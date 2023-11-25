天冷正合適！聖誕限定「香氛沐浴盤點」、讓香味陪你入眠

記者曾怡嘉／綜合報導

近來降溫有感，冷冷的天氣就該洗個香氛沐浴來暖心，今晚就讓療癒舒服的香氣陪你做個好夢吧！

#Melvita

▲Melvita 黃金堅果油修護身體系列。

Melvita推出聖誕限量系列-黃金堅果油修護身體系列節慶版，重製摩洛哥浴美膚感官3部曲，全系列包含黃金堅果油沐浴膠、黃金堅果油潤澤去角質霜與摩洛哥堅果油共3款限定商品。以清新活力佛手柑與苦橙為前調，帶出茉莉、梔子花與蜜桃細緻芳香，最後留下以東方木質香調，在家就能享受一場療癒的沐浴體驗。

#The Body Shop

▲The Body Shop 歡沁櫻桃與晨曦陽梨系列。

The Body Shop打造聖誕限量身體系列，兩種氣味分別為暖調甜美的歡沁櫻桃以及清新甦活的晨曦陽梨，前者添加新鮮櫻桃萃取精華，甜美櫻桃香調結合 清雅牡丹平衡甜味，後者添加新鮮洋梨萃取精華，搭配草莓與黑刺李融合蜜梨果香及牡丹調和尾韻，散發舒適的草本氣息。

#蕾莉歐

▲蕾莉歐 紅石榴沐浴潤膚禮盒（沐浴乳75ml+潤膚霜75ml），699元。

蕾莉歐在聖誕佳節推出紅石榴沐浴潤膚禮盒，紅石榴沐浴乳加入紅石榴萃取物，抹在肌膚上，散發迷人果香，也提供肌膚保濕及清爽感受，使肌膚表層光滑，重獲柔嫩膚觸。紅石榴潤膚霜會在肌膚上形成一層清爽油脂，兩者在淋浴或泡澡時同時使用，讓你幸福地沐浴在馥郁花香中，輕鬆享受愉悅時光。