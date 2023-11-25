秋冬抗毛躁有感！護髮油一瓶多用CP值高、給你亮澤好髮質

▲秋冬必備髮油，CP值超高。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

秋冬季節來臨氣候乾燥多變，不只肌膚要做好換季保濕，頭髮更需要好好養護，除了要有好顏值更要有好髮質！髮油能填補頭髮毛鱗片空隙，減輕毛躁感，也可提供抗熱效果，使用不需沖洗，增加頭髮柔順感與亮澤度。

髮油不僅是護髮油，洗髮時可混合於護髮產品中，享受SPA級護髮療程；濕髮吹整前可用於髮絲中段至髮尾，加強受損部位，半乾髮再取適量髮油塗抺後吹至全乾，即可免於吹整熱傷害，深入滋養髮尾；乾髮用可在造型前，瞬吸輕盈打造裸感髮絲亮澤質感，油性髮質也不怕；還能在日常吃完燒烤火鍋後使用，即能抺去異味散發迷人香氣，隨手滋養撫平毛躁分岔。

#rahua

▲rahua亞馬遜全能修護精華油，47ml ，1,600元。

源自亞馬遜雨林的純淨有機植萃精華，精簡的用量即可創造長效修護，為秀髮注入珍貴營養成分，添加rahua果油以及印加果油修護受損，布里蒂果油保護頭髮避免UVA傷害；搭配蘆薈補充水分，梔子花香氣舒緩療癒，使用珍貴植萃精華煥活秀髮，並改善斷裂分岔，使秀髮健康有光澤。

#ANNAEVERYDAY

▲ANNAEVERYDAY 流光絲綢煥髮精萃油 （夜寐無花果、光舞小蒼蘭），42ml，850元。

嚴選美國專利成分，高達22項Vegan及5項歐盟ECOCERT有機認證成分，並注入摩洛哥堅果油、天然印加果籽油、月見草籽油，含有豐富的營養，爲髮絲提供必需脂肪酸，同時與韓國頂尖調香室攜手合作，專注研發兩款情緒舒緩香調，分別為夜寐無花果和光舞小蒼蘭，全數通過韓國KOTITI國際級實驗室抗臭測試，留香效果長達8至12小時。

#LOREAL PARIS

▲LOREAL PARIS 緻護髮精油 訂製香氛系列 暖木裸香，100ml，599元。

添加源自法國的99%超高濃度雪松植萃精華及白棉木精油，能深層撫平乾枯毛躁，使秀髮重現柔順亮澤感，幫助輕盈修護髮絲，髮油質地裸感不膩。